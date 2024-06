Kuchynský a jedálenský trakt nemocnice v Bojniciach zrekonštruujú

Bojnice 10. júna (TASR) - Kuchynský a jedálenský trakt Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach prejde komplexnou rekonštrukciou. Do stavebných prác a nového vybavenia investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) takmer šesť miliónov eur. Základný kameň stavby poklepali v pondelok, rekonštrukciu dokončia o rok.



Riaditeľ bojnickej nemocnice Peter Glatz pripomenul, že od postavenia nemocnice v roku 1961 zásadnou rekonštrukciou kuchyňa neprešla. "Technológia, ktorá zabezpečovala odvetrávanie, už nevyhovovala. V zimnom období sa hromadili pary, steny boli neustále vlhké a tvorila sa na nich pleseň. V lete to bolo v poriadku," opísal riaditeľ.



Rekonštrukcia je podľa neho nevyhnutná na to, aby nemocnica splnila nové hygienické štandardy, zvýši sa tak i bezpečnosť pacientov. "Strava bude po novom rozvážaná takzvaným tabletovým systémom, čo zefektívni i prácu ošetrovateľského personálu, ktorý nebude musieť rozdeľovať stravu na oddeleniach a potom zbierať a umývať riady," priblížil ďalej Glatz.



Investíciu do bloku s kuchyňou a jedálňou v nemocnici plánoval TSK už dlhšie, spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. "Investícia je v hodnote takmer 3,3 milióna eur, kraj ju bude hradiť zo svojho rozpočtu. Náklady na vybavenie sa odhadujú na 2,5 milióna eur až tri milióny eur," vyčíslil Baška. Realizácia je podľa neho plánovaná na 12 mesiacov, pričom kraj musí paralelne zabezpečiť i verejné obstarávanie na vybavenie kuchyne. "Kapacita kuchyne sa zvýši. Najviac sa bude variť obedov, po novom to bude 850 jedál. Potom sú to i raňajky, desiata, olovrant, večere a rôzne diéty podľa predpisu lekárov," ozrejmil predseda TSK.



Stravu majú pacienti i personál zabezpečenú, zamestnanci ju varia v priestoroch bývalej Základnej školy na ulici P. J. Šafárika v Prievidzi. Mesto ich nemocnici prenajalo za symbolický nájom, nemocnica bude hradiť i spotrebované energie.



V bojnickej NsP pred časom dokončili nové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, aktuálne čakajú na jeho nové vybavenie. Nemocnica rovnako pripravuje projekt na rekonštrukciu časti hlavného monobloku a ďalší na rekonštrukciu trojice ubytovní. NsP získala na viacero investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR 18,2 milióna eur. Z Fondu na spravodlivú transformáciu chce zase financovať energetický manažment areálu.