Kuchynský bioodpad končí v Bošanoch, OLO však chce vlastnú kompostáreň

Bratislava 17. februára (TASR) - Vytriedený kuchynský bioodpad z Bratislavy nateraz končí v bioplynovej stanici Bošany. Hlavné mesto totiž neprevádzkuje zariadenie na spracovanie takéhoto odpadu s potrebnou kapacitou. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) však plánuje postaviť vlastnú kompostáreň, má byť najmodernejšou a najväčšou na Slovensku.



"Nová kompostáreň je vo fáze projektovania. V nasledujúcich rokoch bude uvedená do prevádzky a slúžiť ako koncové zariadenie pre spracovanie kuchynského bioodpadu pre celé hlavné mesto," uviedli z OLO. Zámer je už v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Zariadenie plánuje mesto vybudovať za odhadovaných celkovo 8,7 milióna eur v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo, v susedstve priemyselného areálu Slovnaft. Spracovávať tu chce biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, bioodpad zo záhrad, parkov či z cintorínov. Taktiež odpad z trhovísk či drevo.



"Celková sumárna kapacita prevádzky kompostárne predstavuje 48.500 ton za rok vyššie uvedených odpadov," spresnilo v zámere OLO. Z toho 29.600 ton za rok má tvoriť kuchynský odpad a 18.900 ton za rok záhradný odpad.



Bratislava má povinnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov triedený zber kuchynského biologického odpadu od 1. januára 2023. Znížiť, ideálne odstrániť sa tak má tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Hlavné mesto upozorňuje, že ak sa netriedi a končí na skládkach (ktoré sa praktizujú na 80 percentách územia Slovenska), je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.



V októbri 2021 zaviedlo hlavné mesto pilotný zber kuchynského bioodpadu v mestskej časti Lamač. V tomto roku zber rozšíri aj do zvyšných bratislavských mestských časti, na jar to bude v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke.