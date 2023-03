Začínajú búrať Kuciakov dom, postavia tam Pamätník slobody slova

Trnava/Veľká Mača 20. marca (TASR) - Búracie práce na pozemku s domom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušníkovej vo Veľkej Mači v okrese Galanta sa začnú v utorok (21. 3.). Následne na mieste postaví Trnavský samosprávny kraj (TTSK) Pamätník slobody slova. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Zámerom kraja je vytvoriť pietne miesto, ktoré bude pripomínať odhodlanie dvoch zavraždených mladých ľudí a zároveň niesť odkaz pre budúce generácie. "Aktuálne prebieha likvidácia všetkých objektov na pozemku vo Veľkej Mači tak, ako si to želali pozostalé rodiny. Výstavba, ako aj následná správa a údržba pamätníka sa bude realizovať z rozpočtu TTSK," povedal Viskupič.



Výstavbu plánujú začať v priebehu budúceho roka, po ukončení územného a stavebného konania a verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Vyzdvihol, že realizáciu búracích prác ponúkla zabezpečiť firma zo Serede bezplatne. Odhadovaná cena výstavby pamätníka je 388.220 eur s DPH.



Víťazný návrh pamätníka s názvom Záhrada pochádza od tvorcov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu, Martina Piačeka a pracuje s naklonením pozemku, čo evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny. Budúce pietne miesto bude na jednej strane pripomínať udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti.