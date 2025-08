Kuffa: Sprístupnime niektoré štíty aj pre Klub slovenských turistov

Tatranská Lomnica 5. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR chce sprístupniť niektoré tatranské štíty pre Klub slovenských turistov (KST) a členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES. V utorok to uviedol štátny tajomník rezortu Filip Kuffa.



KST má podľa Kuffu vytypované niektoré štíty, kde mohli robiť výstupy, ale nie sú tam oficiálne označkované trasy. Museli však dodržať postup pri výstupe na vrchol. „Pracujeme na tom, aby sa vytvorilo vyhradené miesto a robili to v súlade so zákonom, keďže teraz je tam také vákuum, pretože sa menil návštevný poriadok a ide sa meniť znova,“ podotkol.