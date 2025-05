VETERNÝ PARK V KUKLOVE: Názor v refernde vyjadrila len pätina voličov

Kuklov 18. mája (TASR) - Miestne referendum týkajúce sa výstavby veterného parku v katastri obce Kuklov v okrese Senica je neplatné. Pre TASR to potvrdila zapisovateľka volebnej komisie Ľudmila Mršťáková. Z celkového počtu 604 oprávnených voličov vyjadrilo svoj názor v referende 121 občanov.



Referendum sa uskutočnilo na základe uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí. Obyvatelia mali možnosť sa vyjadriť, či súhlasia s výstavbou veternej elektrárne v katastri obce.



Názory na výstavbu sa rôznia. Obecné zastupiteľstvo v susednej obci Borský Svätý Jur prijalo uznesenie, že nesúhlasí s výstavbou veterného parku v katastri obce Kuklov. Občianske združenie Nová ZEM upozorňuje, že veterný park má byť umiestnený vo vzdialenosti necelý kilometer od posledného obývaného domu.



Martin Kajzer zo združenia poukazuje na možné zdravotné problémy, škodlivý infrazvuk, zníženie cien nehnuteľností, úbytok vtáctva, ale aj ovplyvnenie zrážkovej činnosti či uvoľňovanie toxického prachu do okolia, ktoré môžu súvisieť s prevádzkou veterného parku.



Plánovanú výstavbu by mala realizovať spoločnosť Green Energy Holding, ktorej patria aj veterné parky pri obci Cerová a na Ostrom vrchu pri Myjave. Spoločnosť zorganizovala verejnú prezentáciu svojho zámeru 6. mája v kultúrnom dome v Kuklove. Jeden z konateľov spoločnosti Tomáš Lacko skonštatoval, že ide o nový investičný zámer a kľúčový pre rozhodnutie o jeho realizácii bude postoj obce.