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Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú na košickom filmovom festivale
Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú je pôvodná slovenská autorská komédia režisérov Andreja Kolenčíka a Jura Šlauku.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - V slovenskej sekcii programu IFF Art Film v Košiciach v sobotu premietnu film Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú. Slovenská festivalová premiéra sa uskutoční o 14.30 h v Kine Úsmev. Ide o prvé slávnostné uvedenie filmu pred jeho kinodistribúciou. Do slovenských kín vstúpi 6. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Dominika Horváthová.
Festivalové publikum si okrem projekcie novej pôvodnej slovenskej autorskej komédie užije aj tri kultové bábky - Kuka, Drobčeka a Raťafáka Plachtu, do Košíc s nimi pricestuje časť filmovej delegácie. „Po sobotnom premietaní prebehne v Kine Úsmev stretnutie s divákmi, fotenie a autogramiáda s Paťou Garajovou Jarjabkovou, tvorcami, bábkohercami a samotnými bábkami,“ potvrdila Horváthová.
Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú je pôvodná slovenská autorská komédia režisérov Andreja Kolenčíka a Jura Šlauku. Tri legendárne bábky známe z televíznych obrazoviek prináša prvýkrát v spoločnom celovečernom príbehu na veľkom plátne.
„Kuko, Drobček a Raťafák Plachta boli kedysi kultoví bábkoví hrdinovia, ktorých poznal každý. Ich popularita nepoznala hraníc - až kým sa jedného dňa z televíznych obrazoviek nevytratili. Dnes žijú v úzadí zabudnutia. Keď sa však po rokoch znovu stretnú, rozhodnú sa vrátiť späť. Tentoraz spoločne,“ približujú tvorcovia netradičnú komédiu, v ktorej sa starí priatelia vydávajú na cestu plnú nečakaných zvratov, aby zistili, či ešte majú miesto v dnešnom svete a či dokážu držať spolu.
„Film je netradičnou komédiou o zašlej sláve, priateľstve a potrebe znovu si nájsť svoje miesto. S humorom, sebairóniou a generačným nadhľadom vracia známe bábky do sveta, ktorý sa medzičasom zmenil,“ uvádzajú tvorcovia filmu, ktorý vznikol ako hybridné audiovizuálne dielo, kombinujúce hraný film, živých hercov, bábky, trikové postupy a výrazne štylizovaný vizuálny svet.
Ako ďalej priznávajú tvorcovia, film so známymi televíznymi postavami v novom filmovom tvare cieli najmä na dospelé publikum, ktoré s Kukom, Drobčekom a Raťafákom vyrastalo a dnes ich vníma ako súčasť vlastnej kultúrnej pamäte.
Pod režijným vedením Andreja Kolenčíka a Juraja Šlauku na filme spolupracoval kameraman Tomasz Wierzbicki. Hudbu zložil David Kollar, vizuálnu stránku filmu vytvoril Michal Lošonský s tímom Ateliéru scénografie a kostýmy navrhla Lenka Sršňová. Titulnú skladbu filmu, cover verziu piesne Poďme sa zachrániť, naspieval Vojtik.
Festivalové publikum si okrem projekcie novej pôvodnej slovenskej autorskej komédie užije aj tri kultové bábky - Kuka, Drobčeka a Raťafáka Plachtu, do Košíc s nimi pricestuje časť filmovej delegácie. „Po sobotnom premietaní prebehne v Kine Úsmev stretnutie s divákmi, fotenie a autogramiáda s Paťou Garajovou Jarjabkovou, tvorcami, bábkohercami a samotnými bábkami,“ potvrdila Horváthová.
Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú je pôvodná slovenská autorská komédia režisérov Andreja Kolenčíka a Jura Šlauku. Tri legendárne bábky známe z televíznych obrazoviek prináša prvýkrát v spoločnom celovečernom príbehu na veľkom plátne.
„Kuko, Drobček a Raťafák Plachta boli kedysi kultoví bábkoví hrdinovia, ktorých poznal každý. Ich popularita nepoznala hraníc - až kým sa jedného dňa z televíznych obrazoviek nevytratili. Dnes žijú v úzadí zabudnutia. Keď sa však po rokoch znovu stretnú, rozhodnú sa vrátiť späť. Tentoraz spoločne,“ približujú tvorcovia netradičnú komédiu, v ktorej sa starí priatelia vydávajú na cestu plnú nečakaných zvratov, aby zistili, či ešte majú miesto v dnešnom svete a či dokážu držať spolu.
„Film je netradičnou komédiou o zašlej sláve, priateľstve a potrebe znovu si nájsť svoje miesto. S humorom, sebairóniou a generačným nadhľadom vracia známe bábky do sveta, ktorý sa medzičasom zmenil,“ uvádzajú tvorcovia filmu, ktorý vznikol ako hybridné audiovizuálne dielo, kombinujúce hraný film, živých hercov, bábky, trikové postupy a výrazne štylizovaný vizuálny svet.
Ako ďalej priznávajú tvorcovia, film so známymi televíznymi postavami v novom filmovom tvare cieli najmä na dospelé publikum, ktoré s Kukom, Drobčekom a Raťafákom vyrastalo a dnes ich vníma ako súčasť vlastnej kultúrnej pamäte.
Pod režijným vedením Andreja Kolenčíka a Juraja Šlauku na filme spolupracoval kameraman Tomasz Wierzbicki. Hudbu zložil David Kollar, vizuálnu stránku filmu vytvoril Michal Lošonský s tímom Ateliéru scénografie a kostýmy navrhla Lenka Sršňová. Titulnú skladbu filmu, cover verziu piesne Poďme sa zachrániť, naspieval Vojtik.