Kukurica na bludisko vo Vlčovciach je ešte nízka, otvorenie sa posúva

Vlčkovce 17. júla (TASR) – Kukuričné bludisko v obci Vlčkovce pri Trnave, ktoré sa radí k najväčším v Európe, čaká, kým dorastie kukurica, aby mohlo privítať svojich prvých návštevníkov. Doterajšie extrémne suchá podľa konateľa organizátorskej spoločnosti Sezaland Miroslava Sedláka spôsobili, že do potrebnej výšky tri metre chýba ešte hodný kus. Otvorenie detského bludiska i toho pre dospelých sa preto posúva o jeden až dva týždne, možno na začiatok augusta.



„Všetko závisí od počasia. Nám by stačila výška rastlín aj dva metre, aby ľudia aspoň na seba navzájom nevideli,“ uviedol pre TASR Sedlák.



Labyrint má každý rok iný motív, vlani to bol znak a mapa Slovenska. „Tento rok máme rozlohu 4,5 hektára, pre deti sú pripravené geometrické vzorce, ako trojuholník, štvorec, kruh. Pre dospelých, na základe požiadaviek návštevníkov, klasické bludisko s jedným vchodom a jedným východom, čo bude asi celkom náročné. Trasa je dlhá do troch kilometrov, detská zhruba kilometer,“ povedal. Vlani sa prišlo do Vlčkoviec podľa jeho slov pobaviť takýmto spôsobom okolo 25.000 ľudí.



V kalendári má bludisko aj viacero špeciálnych akcií. „Dvakrát plánujeme, samozrejme, v závislosti od počasia a aktuálnych protipandemických opatrení, urobiť nočné hororové blúdenie pre dospelých. K tomu aj detské, rozprávkové a športové blúdenie, tiež večerné pre deti, ale to bez strašenia,“ doplnil Sedlák. Na bezpečnosť v labyrinte dohliadajú počas celého otváracieho času organizátori. K dispozícii je pre návštevníkov aj bufet, ohnisko, a aj pyramída z balíkov slamy na skákanie. Kukuricu si môžu návštevníci bludiska aj zakúpiť.



Prvýkrát otvorili kukuričné bludisko vo Vlčkovciach v roku 2018. Sedlák sa myšlienkou inšpiroval v zahraničí. Na milimetrovom papieri rozkreslil trasu, keď kukurica trochu narástla, tak ju postupne vysekal. Výsledkom je odvtedy každý rok bludisko, kde sú rozmiestnené tabuľky s rôznymi hádankami.