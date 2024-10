Kultový Hriešny tanec ožije na plátne aj na parkete

Bratislava 12. októbra (TASR) - Premietanie filmovej klasiky so živým orchestrom spojené s afterparty prinesie šou Dirty Dancing in Concert. Digitálne remasterovaný filmový hit Hriešny tanec si budú môcť diváci pozrieť na širokom plátne so živým sprievodom kapely a spevákov, ktorí predstavia slávne piesne filmu, 9. mája 2025 v bratislavskej Peugeot Aréne. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Zážitok zo známych melódií 80. rokov bude podľa organizátorov pokračovať aj po premietaní filmu. Bezprostredne po jeho skončení speváci a kapela odštartujú afterparty, v rámci ktorej si diváci môžu najväčšie filmové hity zaspievať a zatancovať spoločne so sólistami priamo v priestoroch arény.



"Nielen fanúšikovia Hriešneho tanca si samotný film bez kultových piesní vôbec nevedia predstaviť. Preto im zároveň s filmom prvýkrát ponúkame možnosť zatancovať si na 'best of' z filmového soundtracku," hovorí Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS Concert. Podľa nej ide o úplne nové poňatie a rozšírenie zážitku z premietania so živým hudobným sprievodom. "Sólisti sú nielen vynikajúci speváci, ale aj šoumani, ktorí k spevu pridávajú tanečné kreácie inšpirované tými, ktorých poznáme priamo z filmu," doplnila k predstaveniu, na ktorom klasika 80. rokov ožije nielen na plátne, ale aj prostredníctvom afterparty pre samotných divákov s kapelou a spevákmi.



"Sme radi, že sa nám v rámci európskeho turné podarilo dostať termín pre šou aj v Bratislave, doteraz bol tento koncept Hriešneho tanca pre slovenských fanúšikov dostupný najbližšie jedine v Nemecku," poznamenala Benediktová k podujatiu, pri ktorom "nikto nebude sedieť v kúte".