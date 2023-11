Advent v Bojniciach bude patriť koncertom, divadlu i aukcii

Bojnice 24. novembra (TASR) - Advent v Bojniciach ponúkne koncerty, divadelné predstavenia i charitatívnu aukciu. Vianoce v meste otvorí rozsvietenie vianočného stromčeka, do Bojníc príde i svätý Mikuláš. Paletu podujatí pripravilo Kultúrne centrum (KC) Bojnice v spolupráci s partnermi.



"Na advent sme pripravili nespočetne veľa podujatí. Ide o podujatia, ktoré nepripravilo len samotné KC, ale v spolupráci. Zapojili sa do nich i ďalšie inštitúcie, okrem mestských i Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice a Národná zoologická záhrada Bojnice, rôzne občianske združenia," povedal v piatok pre TASR riaditeľ KC Bojnice Vojtech Bartko.



Zámerom KC je podľa neho oživiť advent v Bojniciach, keďže je predzvesťou najkrajšieho obdobia v roku, keď sú ľudia nežní, príjemní, usmievaví a tešia sa na Vianoce.



Podujatia sa uskutočnia počas celého decembra. "Tradične budeme rozsvecovať vianočný stromček s adventným vencom na námestí. Tento rok bude zmena, začíname na druhom nádvorí Bojnického zámku. S grófom Jánom Pálffym pôjdeme spoločne do sprievodu so svetielkami, do ktorého všetkých pozývame, aby sme osvetlili Bojnice," načrtol Bartko.



Do Bojníc podľa neho zavíta i svätý Mikuláš, ktorý navštívi i ďalšie mestské časti, pričom nepríde na saniach, ale na špeciálnom mikulášskom autobuse. Okrem iného navštívi počas sprievodu i zoologickú záhradu a zámok. "Pripravujeme i mnoho ďalších podujatí v divadelnej sále KC. Či už je to predstavenie Perinbaba alebo divadelný koncert Thomasa Puskailera s celosvetovými hitmi, koncert v dubnickom kostole v podaní Speváckeho zboru sv. Martina. Nesmieme zabudnúť i na Vianočnú iskru, druhý ročník výstavy, ktorá sa skončí aukciou. Výťažok z nej poputuje do bojnickej nemocnice a základnej umeleckej školy," priblížil Bartko.



Záver roka podľa neho oslávia v Bojniciach ľudia spoločne, či už v kongresovej sále na silvestrovskom programe, zároveň i na námestí s videodiskotékovou šou.