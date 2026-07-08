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Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar
Predajňová ukončila vedenie múzea 4. júla uplynutím šesťmesačnej lehoty od menovania.
Autor TASR
Betliar 8. júla (TASR) - Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková Darániová. Pre TASR to potvrdila kultúrno-propagačná manažérka SNM Lucia Mikovičová. Upozornil na to portál aktuality.sk.
Mikovičová doplnila, že Predajňová ukončila vedenie múzea 4. júla uplynutím šesťmesačnej lehoty od menovania. Dankovú Darániovú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu šesť mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa.
Výberové konanie už bolo vyhlásené a momentálne je podľa Mikovičovej ukončené odovzdávanie prihlášok záujemcov. „Termín prvého kola výberového konania nebol ešte stanovený,“ dodala Mikovičová.
Predajňová zastávala funkciu riaditeľky SNM - Múzea Betliar dvakrát. Ako zastupujúca riaditeľka v inštitúcii pôsobila od novembra 2024, neskôr v máji 2025 bola vymenovaná za generálnu riaditeľku SNM. Z funkcie vo vedení SNM ju v decembri na vlastnú žiadosť odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Na pozíciu riaditeľky SNM - Múzea Betliar sa vrátila v januári tohto roka.
Mikovičová doplnila, že Predajňová ukončila vedenie múzea 4. júla uplynutím šesťmesačnej lehoty od menovania. Dankovú Darániovú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu šesť mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa.
Výberové konanie už bolo vyhlásené a momentálne je podľa Mikovičovej ukončené odovzdávanie prihlášok záujemcov. „Termín prvého kola výberového konania nebol ešte stanovený,“ dodala Mikovičová.
Predajňová zastávala funkciu riaditeľky SNM - Múzea Betliar dvakrát. Ako zastupujúca riaditeľka v inštitúcii pôsobila od novembra 2024, neskôr v máji 2025 bola vymenovaná za generálnu riaditeľku SNM. Z funkcie vo vedení SNM ju v decembri na vlastnú žiadosť odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Na pozíciu riaditeľky SNM - Múzea Betliar sa vrátila v januári tohto roka.