Kultúra: Cenu pre víťaza festivalu I. Stodolu získali ochotníci z Ploš
V striebornom pásme sa umiestnili Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša a Ľubeľské ochotnícke divadlo.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. septembra (TASR) - Putovnú cenu pre absolútneho víťaza deviateho ročníka Divadelného festivalu Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši si odniesol ochotnícky Divadelný súbor Šapo z Ploštína. TASR o tom po sobotňajšom vyhlásení výsledkov informoval podpredseda Matice slovenskej a organizátor podujatia Marek Nemec.
Konečné poradie aj víťaza festivalu určili diváci hlasovaním, pričom do publika na niektoré z predstavení si po prvý raz zasadli Slováci žijúci v zahraničí. „Z Kongresu Matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa paralelne uskutočnil v Martine, k nám po prvý raz pricestovali krajania zo zahraničia. Spolu s domácim publikom tak rozhodovali o víťazovi festivalu,“ poznamenal Nemec.
V striebornom pásme sa umiestnili Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša a Ľubeľské ochotnícke divadlo. Bronzové pásmo získali Divadelný súbor Jakuba Grajchmana z Hýb, Divadelný súbor Havran z Rimavskej Soboty a Divadielko Galéria z Nového Mesta nad Váhom.