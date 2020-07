Divadlo Andreja Bagara hodnotí uplynulú sezónu ako úspešnú

Nitra 2. júla (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre hodnotí práve ukončenú jubilejnú 70. sezónu ako mimoriadne úspešnú, a to aj napriek tomu, že jej druhú polovicu výrazne poznačila pandémia ochorenia COVID-19.



Divadlo bolo zatvorené od marca do júna. Od začiatku septembra 2019 sa mu podarilo celkovo odohrať 130 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 46 000 návštevníkov. Z piatich pripravovaných premiér sa divadlu podarilo uviesť štyri. Medzi nimi bolo opätovné uvedenie muzikálu Tisícročná včela a hry Banalita lásky, Robin Hood a Dom, ku ktorým treba prirátať aj galaprogram od Jánošíka k pápežovi, ktorý DAB pripravilo k svojmu jubileu.



Divadlo okrem toho pripravilo viacero výstav a sprievodných podujatí. Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho vyvolalo mimoriadny záujem verejnosti vydanie eurobankoviek s podobizňou Jozefa Bednárika, či edícia špeciálnych známok k 70. výročiu divadla.



„Nepodarilo sa nám pre koronakrízu odohrať iba jedinú premiéru, a to inscenáciu Láska slečny Elliotovej, ktorú presúvame na jeseň. Nezrealizovala sa tiež divadelná prehliadka Made in Czechoslovakia. Inak sme zvládli všetko,“ skonštatoval Dóczy.



Divadlu sa podľa jeho slov dokonca podarilo z koronakrízy aj vyťažiť. „Naplno sme rozbehli naše pôsobenie v online priestore, kde sme skutočne dokázali zaujať divákov. Podľa spätnej väzby už dnes môžeme povedať, že naše aktivity zožali veľmi pozitívne a kladné ohlasy a ďakovné listy nám chodili nie len z Nitrianskeho kraja, ale aj z ďalších regiónov Slovenska, a dokonca z rôznych európskych štátov, USA či Kanady,“ skonštatoval Dóczy.



DAB pre verejnosť pripravovalo pravidelný online program s názvom spoluVYHRÁME, ktorý mal na viacerých online platformách viac ako 80 000 zhliadnutí. Obsahoval čítané rozprávky, záznamy inscenácií a galaprogramu, videá zo zákulisia DAB, populárno-náučné videá o divadelnej histórii na Slovensku, divadelný videoslovník i náučné a zábavné divadelné kvízy. Na stránke divadlosrd.com uverejnilo DAB takmer stovku bulletinov určených študentom a pedagógom.



Napriek pandémii sa DAB podarilo pripraviť virtuálny Deň otvorených dverí. „Natočil sa prvý hudobný videoklip divadelnej retro kapely Živica a divadelné legendy sme si pripomenuli v talkshow herečky Evy Pavlíkovej. Nesmiem zabudnúť ani na pomoc našich divadelných dielní. Tie počas pandémie ušili viac ako 3000 rúšok a darovali sme ich tým, ktorí to najviac potrebovali,“ pripomenul Dóczy.



Zároveň zdôraznil, že rovnako rýchlo, ako DAB dokázalo svojím online programom zareagovať na situáciu po zatvorení divadiel, reagovalo promptne aj na neskoršie uvoľňovanie opatrení. „Hneď ako to bolo možné sme ako prvé divadlo na Slovensku opäť začali hrať. Prvá inscenácia bola venovaná ľuďom, ktorí s koronavírusom bojovali v prvej línii, ďalšie predstavenia boli venované našim skalným divákom,“ dodal riaditeľ DAB.