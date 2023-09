Divadlo Andreja Bagara ponúkne v novej sezóne príbehy našich susedov

Nitra 12. septembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v utorok predstavilo inscenácie, ktorých premiéry uvedie v novej divadelnej sezóne 2023/2024. Tá dostala podtitul Bližšie od nás. "Ako už tento názov napovedá, pôjde o tituly, príbehy a témy našich susedov, teda Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rakúska. Ale nezostane iba pri témach, som mimoriadne rád, že sa nám v niektorých prípadoch podarilo uzavrieť aj viaceré zahraničné spolupráce," uviedol šéf umeleckého súboru DAB Matúš Bachynec.



Podľa riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho ponúkne nová sezóna vyváženú kombináciu titulov. Pôjde o súčasnú autorskú polodokumentárnu hru Pomlčka, muzikálovú rozprávku Povala, kultový veľkovýpravný titul Amadeus, novú ukrajinskú drámu Scény z rodinného života a adaptáciu svetoznámej prózy Mordorys. "Pri štyroch z piatich inscenácií ide o prvé uvedenia daných titulov na Slovensku, respektíve v slovenskom jazyku. Zámerom dramaturgie DAB je priblížiť tvorbu, ktorá je v jednotlivých národných kultúrach výrazná, no v našom kontexte menej známa. Viaceré inscenácie budú pripravovať zmiešané medzinárodné tímy," dodal Dóczy.



Prvou premiérovou inscenáciu sezóny bude hra Pomlčka, ktorú DAB v koprodukcii s Horáckym divadlom Jihlava po prvý raz uvedie 20. októbra. "Inscenácia sa bude uvádzať na scénach oboch divadiel a aj celý tvorivý tím je zložený z českých aj slovenských tvorcov. Je to príbeh venovaný 30. výročiu rozdelenia Československa. Inscenácia je vytvorená na základe výskumu, ktorý zbieral názory a postoje k rozdeleniu Československa, pričom sa autorky výskumu zaujímali predovšetkým o názory bežných ľudí, ktorým rozdelenie štátu ovplyvnilo ich život," uviedla dramaturgička Slavka Civáňová.



"Momentálne sme v procese a uvidíme, ako to dopadne, ale je to veľmi zaujímavá spolupráca s českými kolegami. Verím, že ten príbeh rozdelenia štátu bude zaujímavý nielen pre tú generáciu, ktorá ho zažila, ale aj pre mladých divákov," doplnil herec DAB Otto Culka.



Už o niekoľko týždňov začne DAB pripravovať druhý titul sezóny. Bude ním rodinná muzikálová rozprávka Povala určená nielen deťom, ale aj ich rodičom a starým rodičom. Ako pripomenula dramaturgička Martina Mašlárová, ide o titul z Maďarska, ktorý bol uvedený v mnohých európskych divadlách a všade sa stretol s veľkým úspechom. "Má už 35 rokov inscenovania a stále naň diváci chodia. Verím, že tá aktuálnosť, to víťazstvo dobra nad zlom i úžasná hudba Gábora Pressera určite zaujme našich divákov. My, ako tvorivý tím, spravíme maximum pre to, aby hra divákov chytila za srdce a prišli sa na ňu pozrieť," skonštatovala herečka DAB Eva Pavlíková.



Tretím titulom sezóny, tentoraz z Rakúska, bude výpravný Amadeus, ktorý rozpovie príbeh o zrážke dokonalosti s priemernosťou a tiež o tom, že genialita ide často ruka v ruke so šialenstvom. Súčasná ukrajinská hra Scény z rodinného života zasa ponúkne príbeh rodiny, ktorej do života zasiahne vojna. Tragikomický príbeh vykresľuje rozpad ľudských vzťahov pod vplyvom nečakaných a mnohokrát drastických udalostí. "Záverečnou premiérou divadelnej sezóny 2023/2024 bude v DAB uvedenie inscenácie Mordorys. Pôjde o adaptáciu próz poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczuk. Ponúkne napínavý príbeh na pomedzí detektívneho thrilleru a ekokomédie," doplnila dramaturgia DAB.