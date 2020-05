DAB pripravuje deň otvorených dverí,i keď verejnosť do budovy nevpustí

Nitra 24. mája (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje pre verejnosť svoje tradičné júnové podujatia aj napriek tomu, že pre pandémiu ochorenia COVID-19 stále nemôže organizovať masové akcie. Priaznivci divadla tak ani tento rok neprídu o oslavu Medzinárodného dňa detí ani o deň otvorených dverí.



Obe podujatia každoročne navštívia stovky ľudí. Ani uvoľnené opatrenia však divadlu neumožňujú privítať také množstvo návštevníkov vo svojich priestoroch. Preto DAB akcie presúva do svojho online programu, ktorý uvádza so sloganom Spolu VYHRÁME. „Deň detí si pripomenieme 1. júna. Najmladším divákom a ich rodičom ponúkneme na divadelnom youtubovom kanáli obľúbené rozprávkové predstavenie Ferdo Mravec. Nitrianski herci okrem toho deťom prečítajú ďalšie rozprávky, ktoré budú takisto zverejnené na internete,“ uviedla projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.



Divadlo sa aj v súčasnej situácii rozhodlo pripraviť pre svojich divákov deň otvorených dverí, ktorý každoročne priláka množstvo návštevníkov. Tento rok svoje dvere otvorí DAB virtuálne na internete. „V sobotu 6. júna ponúkneme na svojom youtubovom kanáli bohatý program, ktorý divákov zavedie do zákulisia a predstaví aj hercov DAB v úlohách, v akých ich diváci bežne neuvidia. Deň otvorených dverí bude mať formu televízneho a divadelného štúdia, ktoré ponúkne program na celé popoludnie,“ povedala Civáňová.



Diváci budú môcť prostredníctvom krátkych videí nakuknúť do zákulisia divadla. Herečka Eva Pavlíková pripravuje sériu rozhovorov so svojimi kolegami zo staršej hereckej generácie DAB. „Pre divákov pripravujeme aj prekvapenie v podobe videoklipu obľúbenej divadelnej retrokapely Živica. Program dňa otvorených dverí ponúkne aj krátke videá, ktoré ukážu, ako sa podľa zásad etikety správať v divadle. Prostredníctvom reportáží sa priaznivci DAB dozvedia aj rôzne detaily zo súkromia hercov. Ďalšie zaujímavosti o svojich rodičoch prezradia deti hercov v programe Divadelné zlatíčka,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Ako pripomenul, divadlo pripravuje pre svojich priaznivcov rôzne programy, relácie a zábavné formáty už od marca. Každý týždeň v rámci Divadelných pondelkov ponúka záznam niektorej zo svojich inscenácií. Na youtubovom kanáli DAB nájdu deti takmer dve desiatky rozprávok, ktoré pre ne prečítali nitrianski herci. Na sociálnych sieťach zasa milovníci divadla nájdu zábavný Krátky slovník divadelného jazyka, divadelné kvízy, videá zo zákulisia DAB či projekt Divadelná hiSTORY, ktorý prináša informácie o histórii slovenského, a predovšetkým nitrianskeho divadla.