Divadlo Andreja Bagara pripravuje predstavenia

Nitra 19. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvítalo rozhodnutie krízového štábu o znovuotvorení divadiel a ďalších kultúrnych zariadení. Zatiaľ pripravuje dve predstavenia. Prvé z nich bude určené ľuďom, ktorí bojovali s pandémiou ochorenia COVID-19 v prvej línii.



Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho je divadlo na otvorenie pripravené. „Všetky naše priestory boli pravidelne dezinfikované aj v čase, keď bola naša budova zatvorená. Nemáme preto problém opäť privítať našich divákov. Na obnovených predstaveniach si budú, samozrejme, musieť tváre zakryť rúškom, bude sa im merať telesná teplota a pri vstupe si vydezinfikujú ruky. Sedieť budú tak, aby bol medzi nimi dostatočný odstup v súlade s usmernením krízového štábu,“ skonštatoval Dóczy.



V divadle momentálne prepočítavajú plochu Štúdia DAB, aby bolo jasné, koľko divákov sa v ňom bude môcť bezpečne usadiť s dodržaním patričných odstupov. „Vo Veľkej sále taký problém nemáme. Jej kapacita je takmer 600 miest, takže do 100 ľudí sa tam bez problémov vojde,“ vysvetlil Dóczy.



Aby sa zabránilo prípadnému šíreniu vírusov cez klimatizáciu, divadlo ju bude počas predstavení vypínať. Sály vychladí ešte pred príchodom divákov a následne ich dôkladne vydezinfikuje. Aby herci mohli inscenácie odohrať bez rúšok, divadlo ich nechá otestovať na prítomnosť nového koronavírusu.



Prvé predstavenie odohrá DAB 29. mája, keď uvedie komédiu Meno. „Predstavenie bude určené ľuďom, ktorí bojovali s pandémiou v prvej línii, teda lekárom, zdravotníkom, hasičom, predavačkám, policajtom a ďalším profesiám. Druhým predstavením bude komédia Testosterón, ktorú DAB odohrá 12. júna pre divákov. Bude to riadne predstavenie, na ktoré si budú môcť ľudia kúpiť vstupenku bežným spôsobom, teda cez internet alebo v pokladni DAB,“ uviedol Dóczy.



Ako doplnil, divadlo je pripravené postupne pridávať aj ďalšie predstavenia. „Všetko bude závisieť od opatrení, ktoré budeme musieť dodržiavať, od vývinu pandémie a, samozrejme, aj od záujmu divákov. Posúvať sezónu až do leta nebudeme, plánujeme ju ukončiť v júni,“ povedal Dóczy.