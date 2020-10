Divadlo Andreja Bagara ruší plánované predstavenia

Nitra 15. októbra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) od štvrtka ruší plánované verejné predstavenia. Reaguje tak na epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré začali platiť od 15. októbra. Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho tak herci nebudú hrať pred divákmi v najbližších týždňoch a možno aj mesiacoch.



Ako však zdôraznil, v divadle sa aj napriek tomu pracuje ďalej. V priebehu tohto týždňa začal umelecký súbor skúšať novú inscenáciu Vlastníci. Jej premiéra bola pôvodne naplánovaná na 13. novembra. „Zatiaľ je predpoklad, že ju presunieme až na január. Všetko, samozrejme, bude závisieť od situácie,“ uviedol Dóczy.



Potom, ako DAB muselo zrušiť plánované divadelné predstavenia, začalo pripravovať program v online priestore. „Budeme vyrábať produkty, ktoré sú na takýto formát vhodné. Pôjde o rôzne zábavné a vzdelávacie aktivity. Podávame pomocnú ruku aj školám. Práve online priestor chceme využiť na doplnkové vzdelávanie. Pôjde napríklad o lektorské úvody k inscenáciám, ktoré máme v repertoári, rôzne rozbory a podobne,“ vysvetlil Dóczy.



Nitrianske divadlo už počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 vytvorilo online program s názvom Spolu vyhráme s množstvom rôznych relácií na youtube kanáli DAB a na sociálnych sieťach. Okrem čítania rozprávok a básničiek to boli Divadelné pondelky s komédiami DAB, zaujímavosti s názvom Zo zákulisia DAB, seriál, Keď herci (ne)hrajú, projekt divadlosrd.com, Zábavný divadelný kvíz, Divadelný slovník, či magazín, v ktorom sa rozprávalo o divadelnej histórii. Viaceré internetové relácie bude divadlo pripravovať aj teraz. Inscenácie však prenášať na internet pre finančnú náročnosť neplánuje. „Nepredpokladáme, že by sme mali streamovať divadelné predstavenia, pretože náklady sú vyššie ako pri bežnej prevádzke, na čo nemáme zdroje,“ skonštatoval Dóczy.



Zrušené predstavenia a nulové tržby sa podľa riaditeľa DAB výrazne prejavia na hospodárení divadla. Podľa Dóczyho bol rok 2020 plánovaný ako rekordný, a to v pestrosti pripravovaného repertoáru, návštevnosti a tržieb. „Žiaľ, už teraz môžeme konštatovať, že bude rekordný, ale v tom opačnom zmysle. Tak ako všetky organizácie, ktoré postihla koronakríza, aj my riešime dennodenne problémy s tým, ako hospodáriť so zníženými príjmami a ako čo najlepšie a najefektívnejšie pracovať s prostriedkami, ktoré máme,“ dodal Dóczy.