Divadlo Andreja Bagara začalo s prípravou inscenácie Vlastníci

Nitra 16. októbra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara v Nitre začalo čítacími skúškami prípravu novej inscenácie českého autora Jiřího Havelku s názvom Vlastníci. Autor hru napísal na základe svojich skúseností s domovými schôdzami, aj preto podľa tvorcov inscenácie pôsobí veľmi autenticky nielen v jednotlivých situáciách, ale aj v typológii postáv z reálneho života.



Hra Vlastníci je kritickou komédiou a zároveň sociologickou sondou do súčasnej spoločnosti, ktorú reprezentuje vzorka obyvateľov jedného bytového domu.



„Postavy zobrazujú zástupcov rôznych spoločenských typov a vrstiev. Inscenácia je tak plejádou komických postavičiek a absurdných situácií, pri ktorých sa diváci neubránia smiechu ani ironickému konštatovaniu, že je to presne ako v ich dome,“ uviedla dramaturgička hry Slávka Civáňová.



Podľa režiséra inscenácie Tomáša Bachynca je príprava hry v čase pandémie náročná, no napriek tomu sa celý tvorivý tím z práce teší.



„Sme veľmi radi, že sme začali skúšať, pretože tá hra je celkom vtipná záležitosť a okrem toho sa nám aj uľavilo, že i keď pandemické opatrenia zrušili predstavenia, môžeme aspoň chodiť do práce a skúšať. Námet hry vychádza z domových schôdzí, ktoré všetci dobre poznáme a ktoré nikto normálny nemá rád, pretože sa tam vždy všetci pohádajú. Každý si tam háji svoje záujmy a vyvracia tie susedove. To je vlastne aj alfa a omega Vlastníkov, pretože divák sa môže konfrontovať s charaktermi, ktoré sa zrkadlia v ňom, alebo v jeho susedoch,“ uviedol režisér inscenácie Matúš Bachynec.



Premiéra inscenácie bola pôvodne plánovaná na 13. novembra 2020 vo Veľkej sále DAB, pre pandémiu však môže byť termín posunutý. „Súčasná situácia, samozrejme, skúšobný proces ovplyvňuje, pretože nevieme, či budeme môcť mať premiéru v pôvodne stanovenom termíne. Ale ten pocit z radosti zo skúšania je našťastie krajší a silnejší, ako nejaké zákazy, čo platia dnes a zajtra už nemusia“ dodal Bachynec.