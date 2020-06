Divadlo bez domova ukončí v Starej radnici projekt Dymová hora

Bratislava 9. júna (TASR) - V Múzeu mesta Bratislavy chystajú na nedeľu 14. júna mimoriadne divadelné predstavenie Kuca Paca z repertoáru Divadla bez domova. Predstavenie symbolicky ukončí výstavný projekt EPOS 257 Dymová hora (CZ) a slovenskú inštaláciu Bývanie je (nám) drahé. TASR o tom informovala Beáta Husová, vedúca oddelenia komunikácie múzea.



Výstavný projekt, ktorý zviditeľňuje život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčin a dôsledkov, sprístupnili začiatkom februára. Výstava, ktorá sa zaoberá problematikou života ľudí bez domova v Prahe na Třebešíne (jeho obyvatelia ho nazývali Dymová hora), je výpoveďou českého umelca Eposa 257. Pôvodne mala vyvrcholiť derniérou 26. apríla v rámci Bratislavských mestských dní. Po predĺžení si ju môžu návštevníci pozrieť do nedele 14. júna do 18.00 h.



"Múzeum nechce verejnosť obrať o zážitky. Z tohto dôvodu sa rozhodlo ukončiť projekt divadlom a zároveň začať opäť s realizáciou verejných podujatí za predpokladu dodržania hygienických nariadení a zachovaní úmerného počtu návštevníkov," poznamenala Husová.



Predstavenie Divadla bez domova so začiatkom o 17.00 h sa bude konať vo Faustovej sieni Múzea dejín mesta v Starej radnici. Vstup je zadarmo. Návštevníci sú však povinní vyzdvihnúť si voľnú vstupenku v pokladni pred predstavením.