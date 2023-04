Trnavské divadlo uviedlo premiéru Púpätko, diváci sedeli na javisku

Trnava 1. apríla (TASR) - V trnavskom Divadle Jána Palárika sú najnovšie vítaní diváci už od šiestich mesiacov svojho veku. Pre najmenších pripravilo divadlo ako prvé na Slovensku netradičný divadelný formát - batolárium, ktoré prístupnou formou približuje deťom svet divadla. Premiéru s názvom Púpätko malo v piatok (31. 3.), na dvoch predstaveniach sa vystriedalo 40 detí do troch rokov s rodičmi.



Nesedí sa v hľadisku, ale na javisku na vankúšoch okolo umelého trávnika. Trojica hercov takmer bez slov rozpráva príbeh prerodu semiačka do rastlinky, hudbou, pohybom a niekoľkými rekvizitami stvárňuje, čo všetko je potrebné, aby sa zrodil nový život. "Vždy volím príbehy na témy, ktoré ma aktuálne zaujímajú. Pre trnavské deti to je o prírode a potrebe lásky," povedala režisérka Alicja Morawska-Rubczak, ktorá má skúsenosti s týmto žánrom na poľských javiskách. Spolu s režisérkou na Slovensko prišla aj autorka scény a kostýmov Barbora Malecka, autorka hudby Iwona Skv a choreografka Monika Kiwak.



Predstavenie trvá zhruba 30 minút, deti v úvode prekvapuje všetko okolo nich - pokojná hudba, svetelné efekty i scény. Časom sa osmelia a postupne sa odvažujú zájsť aj medzi hercov, ak sú na niečo zvedavé. Účinkujúci sú na to pripravení. "Mám už nejaké predstavenia pre deti za sebou, ale tie sú klasické - deti v hľadisku, herci na javisku. Tu je to veľmi špecifické - nikdy nevieme, ktorý maličký nám vybehne pod nohy, ale, myslím si, že tento projekt dáva zmysel. Ak deti od útleho detstva takto vedieme a dôverujeme im, že zvládnu sa dívať na niečo a nemusia byť aktívne, myslím, že je to správne. Sme radi, že trnavské divadlo takýto formát prinieslo," povedala herečka Silvia Soldanová. Účinkuje spolu s Matúšom Beniakom a hosťujúcou Ivicou Franekovou, ktorá sa strieda s Petrou Blesákovou. "Každé predstavenie je nevyspytateľné, jedinečné, vždy nové, má nás vždy čo prekvapiť. S pridávajúcimi sa skúsenosťami aj my vieme lepšie, ako reagovať, ako vnímať energiu, s ktorou deti prichádzajú. Aj keď si my viac dôverujeme, aj deti dokážu inak reagovať na našu prítomnosť na javisku. Je to neustály proces," uviedla Franeková.



Medzi najmenších divákov patrila v piatok desaťmesačná Saška. Jej mama Zuzana pre TASR povedala, že nemali predstavu, čo môžu zažiť. "Bolo tam veľmi veľa podnetov aj pre také malé deti, bola úžasná hudba i svetlo, mohli sa dotýkať vecí, určite budem odporúčať aj iným mamičkám," povedala. Divadlo vychádza návštevníkom v ústrety už pred predstavením, možné je zaparkovať kočíky v divadelnom foyeri a pripravený je aj prebaľovací pult. A keďže na javisko sa v tomto prípade chodí na boso, majú pripravené aj ponožky.