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Festival Na Považí veselo sa uskutoční v Bytči už tretíkrát
Pripomenula, že podujatie sa stalo súčasťou kultúrneho leta v Bytči a každoročne ponúka priestor na prezentáciu folklórnych súborov, ľudovej hudby a tradičných remesiel.
Autor TASR
Bytča 17. júla (TASR) - Vystúpenia regionálnych folklórnych súborov, heligonkárov, ľudovej hudby aj ukážky tradičných remesiel prinesie folklórny festival Na Považí veselo. Jeho tretí ročník sa v Bytči uskutoční v nedeľu 19. júla na Námestí Slovenskej republiky. Informovala o tom Nina Gácik z referátu kultúry Mestského úradu v Bytči.
Pripomenula, že podujatie sa stalo súčasťou kultúrneho leta v Bytči a každoročne ponúka priestor na prezentáciu folklórnych súborov, ľudovej hudby a tradičných remesiel. „Aj tento rok sa návštevníci môžu tešiť na program, v ktorom vystúpia účinkujúci z nášho regiónu aj hostia z iných miest. Veríme, že si podujatie nájde svojich divákov a prispeje k zachovávaniu a prezentácii ľudových tradícií,“ uviedla Gácik.
Na pódiu sa predstavia Heligonkári Alexandry Ondrušovej, Detský folklórny súbor Chotárik, Akadémia Muzika, Folklórna skupina Podžiaran, Folklórny súbor Družba z Trenčína a Ľudová kapela Fčilek ništ.
Kultúrne leto v Bytči bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. „V sobotu 1. augusta sa Na Kaplnke uskutoční tretí ročník súťaže vo varení gulášu pod názvom O Bytčiansku varešku a v sobotu 15. augusta sa bytčianske námestie stane dejiskom Pivného festivalu. Letnú sériu podujatí uzavrie v posledný augustový deň Hudobný letný podvečer, ktorý prinesie výber muzikálových a operetných piesní,“ dodala Gácik.
Pripomenula, že podujatie sa stalo súčasťou kultúrneho leta v Bytči a každoročne ponúka priestor na prezentáciu folklórnych súborov, ľudovej hudby a tradičných remesiel. „Aj tento rok sa návštevníci môžu tešiť na program, v ktorom vystúpia účinkujúci z nášho regiónu aj hostia z iných miest. Veríme, že si podujatie nájde svojich divákov a prispeje k zachovávaniu a prezentácii ľudových tradícií,“ uviedla Gácik.
Na pódiu sa predstavia Heligonkári Alexandry Ondrušovej, Detský folklórny súbor Chotárik, Akadémia Muzika, Folklórna skupina Podžiaran, Folklórny súbor Družba z Trenčína a Ľudová kapela Fčilek ništ.
Kultúrne leto v Bytči bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. „V sobotu 1. augusta sa Na Kaplnke uskutoční tretí ročník súťaže vo varení gulášu pod názvom O Bytčiansku varešku a v sobotu 15. augusta sa bytčianske námestie stane dejiskom Pivného festivalu. Letnú sériu podujatí uzavrie v posledný augustový deň Hudobný letný podvečer, ktorý prinesie výber muzikálových a operetných piesní,“ dodala Gácik.