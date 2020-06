Fotografie krojov z Liptovských Sliačov vystavujú v Ružomberku

Ružomberok 15. júna (TASR) – Fotografie ženských krojov z obce Liptovské Sliače vystavujú v priestoroch Mestského úradu v Ružomberku. Diela sú výstupom z projektu, na ktorom spolupracovali Liptovské kultúrne stredisko (LKS) a Folklórny súbor Váh. Návštevníci si môžu fotografie pozrieť do 10. júla. TASR o tom informovala odborná metodička LKS Jana Veselovská.



"Liptovské Sliače sú obcou s bohatou folklórnou tradíciou, ktorá žije aj v 21. storočí. Do súčasnosti nedisponuje ucelenou knižnou či digitálnou zbierkou tradičného odevu. Zámerom projektu preto bolo zdokumentovať, uchovať a zdigitalizovať podoby ženského tradičného odevu od detstva až po starobu v povojnovom období z tejto obce," priblížila Veselovská.



Tradičný odev v Liptovských Sliačoch má viacero rôznych variantov, pamätajú si naň len najstaršie obyvateľky obce. "Snahou projektu je zachovať toto dedičstvo pre ďalšie generácie, keďže v obci je už len pár pamätníkov, od ktorých môžeme čerpať dôležité informácie. Nesmieme premárniť túto príležitosť, pretože o rok už môže byť neskoro," zdôraznila metodička.



Doplnila, že na realizáciu sa podarilo osloviť aj Liptovskosliačanov, ktorí boli ochotní pomôcť pri dokumentácii a sú zárukou autentickosti výstupov projektu. Do projektu sa zapojili aj odborníci z radov etnológie a z oblasti tradičnej kultúry pôsobiaci v regióne.