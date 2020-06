Galéria Art Capital predstavuje konceptuálnu tvorbu J. Meliša

Bratislava 10. júna (TASR) - Bratislavská Galéria Art Capital sprístupnila v utorok (9. 6.) výstavu s názvom Juraj Meliš - konceptuálny sochár, kresliar a grafik. "Tento rok je to druhá výstava, ktorú organizujeme. Pôvodne sa mala začať skôr, ale 'korona' nám značne narušila plány, preto sme dátum otvorenia odložili," uviedla pre TASR Karin Schoeferová, kurátorka výstavy, ktorá priblíži takmer päťdesiatku diel.



Koncept výstavy obrazov, sôch i objektov Juraja Meliša tvoria štyri základné cykly, ktoré charakterizujú umelcovu tvorbu. V prvom cykle sa zameriava na terče a rôzne prírodné motívy. "On bol veľký ekológ, celá jeho tvorba má aj ekologické pozadie," podčiarkla kurátorka výstavy, v ktorej nechýbajú ani dva významné Melišove cykly Idea a Help. "Idea bola o kritike vtedajšej spoločnosti, Help, pre mňa asi najzaujímavejší cyklus jeho tvorby, vznikol zo záujmu o vesmír. Podobne tento záujem o kozmos pretrvával napríklad aj u umelcov ako Stano Filko, Rudolf Sikora alebo Július Koller," priblížila Schoeferová. Meliš podľa nej vo svojom významnom cykle Help využil slovo pomoc ako vyslanie prosby o pomoc viditeľnej z vesmíru: "Využíva v nej land art, sám vyrýva do pôdy veľké nápisy Help, ktoré by mali byť viditeľné z veľkej výšky, opäť nesú globálny, ekologický odkaz divákovi."



Výstava priaznivcom umenia predstaví aj sochy a objekty Juraja Meliša. Jeho otec bol tesárom, takže umelec mal od malička vzťah k drevu, rád využíval aj kov, napríklad klince, kúsok drôtu či plechu a rôzne predmety, ktoré našiel a snažil sa ich pri tvorbe použiť. Autor je výnimočný práve v schopnosti pretvárať a dotvárať nájdené predmety a materiály, spájať ich do nových celkov a povyšovať ich na umenie.



Záver výstavy patrí cyklu Lejdýs & džentlmens, jednému z posledných, ktorým sa Meliš venoval. "Začal vznikať po roku 2000, mala to byť kritika vtedajšej spoločnosti, rôznych odovzdávaní cien, povrchnosti, smotánky, nazvala by som to až morálnym odpadom, ktorý chcel svojimi dielami vyjadriť," uviedla kurátorka k dielam, v ktorých umelec pretavil svoju ideu aj použitím odpadových materiálov.



Výstava potrvá do 26. júna, záujemcovia si ju môžu pozrieť počas pracovných dní od 13.00 do 18.00 h.



Juraj Meliš (1942 - 2016) absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v roku 1966. V rokoch 1973 - 1993 bol externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení, od roku 1990 pedagóg na VŠVU, o rok neskôr bol vymenovaný za docenta a v 1992 za profesora. Bol vedúcim Katedry sochárstva na VŠVU (1999 – 2002). Venoval sa voľnej sochárskej a monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. Patril medzi zakladajúcich členov umeleckého združenia Gerulata (1989). Sochársky spolupracoval na filmoch Drak sa vracia, Javor a Juliana, Panna zázračnica. Jeho diela sú súčasťou zbierok renomovaných domácich i zahraničných galérií v ČR, Nemecku, Maďarsku, Francúzsku, Holandsku, Argentíne, Brazílii, Kanade, Mexiku a USA i v zbierkach súkromných majiteľov v Európe a USA. Od roku 1970 mal viacero samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Je tiež autorom známych sôch v centre Bratislavy - Napoleonský vojak a Schöne Náci.