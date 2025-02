Galéria Jána Koniarka v Trnave prezentuje v synagóge dve nové výstavy

Trnava 18. februára (TASR) - Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave prezentuje v priestoroch synagógy dve nové výstavy. Na prízemí synagógy sa nachádza rozsiahla inštalácia reagujúca na súčasné výzvy týkajúce sa migračnej krízy či vojenských konfliktov vo svete. Ďalšia výstava sa nachádza vo vežiach synagógy.



Na prízemí Synagógy - Centra súčasného umenia je otvorená výstava Restless Dislocations od dvojice výtvarníkov Radovana Čerevku, žijúceho a pracujúceho v Košiciach, a výtvarníka pôvodom z Rumunska, avšak v súčasnosti žijúceho v Holandsku, Adriana Kissa.



"Táto dvojica pripravila pomerne rozsiahlu, veľmi komplexnú multisenzorickú inštaláciu reagujúcu na súčasné výzvy týkajúce sa migračnej krízy, vojenských konfliktov vo svete a na to nadväzujúci strácajúci sa pocit domova a bezpečia pre veľkú časť civilizácie," uviedol pre TASR riaditeľ GJK v Trnave Adrián Kobetič.



Výstava vznikala vrstvením. "Očakávame veľmi často otázku, koľko kilogramov hliny je tu navezených. Avšak je to trošku mätúce, pretože je to hra so scénografiou. Nejde v skutočnosti o celistvé kopce hliny, ale ide o veľmi sofistikovanú konštrukciu, na ktorej je nanesená tenšia vrstva hliny," priblížil.



Vo vežiach synagógy sa nachádza výstava Samousnu od Nik Timkovej a Jakuba Hošeka, slovensko-českého dua žijúceho a tvoriaceho v Prahe. "Inštalácia veľmi zaujímavým spôsobom reaguje na jeden sen a ten premieňa do mimoriadne miesto-špecifickej a mimoriadne snovej výstavy," doplnil Kobetič. Vernisáž oboch výstav sa uskutočnila vo štvrtok 13. februára. Verejnosť ich môže navštíviť do 11. mája.



Momentálne ide o štvrtú a piatu výstavu, ktorú galéria v tejto sezóne otvorila. Počas roka plánuje celkovo 12 väčších projektov a popri tom rôzne menšie výstavné, vzdelávacie a ďalšie projekty. "V najbližšom období to bude marcová výstava venujúca sa spomienke na významného trnavského výtvarníka Jozefa Jurču, v apríli to budú ďalšie tri výstavné projekty," dodal riaditeľ galérie.