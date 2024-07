Galéria v N. Zámkoch sprístupní diela E. Zmetáka z ciest po Taliansku

Nové Zámky 4. júla (TASR) - Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vo štvrtok sprístupní výstavu s názvom Ernest Zmeták - Talianske cesty. Ako informovala kurátorka Helena Markusková, nová expozícia bude v galérii umiestnená do 24. augusta.



Výstava po prvýkrát poskytne prehľad autorových talianskych ciest. "Glosuje mimoriadne plodné obdobia, ktoré obohatili jeho tvorbu. Predstavuje diela z verejných a súkromných zbierok. Vznikla na počesť 105. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia umelca," uviedla Markusková.



Ernest Zmeták založil Galériu umenia v Nových Zámkoch v roku 1979 a o rok neskôr jej daroval 2198 diel. "V rokoch 1947 až 2000 podnikol sedemnásť ciest do Talianska, navštívil jeho najznámejšie lokality, z výsledkov svojich ciest usporiadal 13 výstav. Jeho talianske krajiny charakterizuje fascinácia krásou prostredia. Diela sú prejavom umelcovej vitality. Zároveň vypovedajú o jeho vzťahu ku krajine, ktorá ho vyše polstoročia inšpirovala a bez ktorej by sa nestal tým, kým bol," skonštatovala kurátorka.