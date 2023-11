Hlavná cena HoryZontov pôjde do Francúzska

Trenčín 13. novembra (TASR) - Hlavná cena trenčianskeho festivalu dobrodružných filmov HoryZonty poputuje do Francúzska. Grand prix v medzinárodnej filmovej súťaži získal jaskyniarsky film Alexa Lopéza Pod povrchom. Festival od 9. do 11. novembra hostil Posádkový klub v Trenčíne. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka podujatia Katarína Ivaničková.



V prípade hlavnej ceny porota v zložení Josef Erla, Lucia Kašová a Viliam Bendík ocenila vo viacerých dejových líniách pútavo vyrozprávaný príbeh, vybudovaný na napätí a autentických situáciách. Cenu za najlepší outdoorový film porotcovia udelili filmu Air Karakoram režiséra Antoina Girarda. Najlepším eko filmom tohto ročníka sa stala snímka Deväť kolies. Najlepším krátkym filmom je Kráčať v oblakoch a čestné uznanie získala snímka Kanadou zo severu na juh.



Najlepším slovenským filmom sa stal film Martina Bernarda Rozprávka o tak trochu inej princeznej, cenu divákov získal slovenský film Gustov americký sen režiséra Jaroslava Cigliana.



Témou fotografickej súťaže bolo tento rok dobrodružstvo, hlasovanie poroty rozhodlo o výhre Kristiána Porubana, ktorý zachytil sypúci sa sneh pri ľadolezení.



"Trenčiansky festival dobrodružných filmov opäť prilákal svojich dlhoročných, a tak ako každý rok, aj úplne nových divákov. Do priestorov Posádkového klubu si 27 filmových snímok zo 14 krajín sveta prišlo pozrieť cez 1900 návštevníkov," priblížila Ivaničková.



Hlavný program tvorilo päť filmo-prezentačných blokov, sprievodný program ponúkol súťaže, výstavy i tradičný Beh o pohár festivalu, Detskú Tour de HoryZonty, Nosičov sen, Výzvy netradičných aktivít a psie záprahy. Súčasťou boli aj podujatia špeciálnej sekcie Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých, ktoré sa uskutočnili mimo hlavný trojdňový program už počas októbra a na začiatku novembra.



Festival HoryZonty 2023 sa konal v spolupráci s mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry SR a ďalšími partnermi.