Horehronské múzeum organizuje tvorivý workshop Modrotlač na Slovensku

Brezno 4. júla (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne organizuje v spolupráci s pokračovateľom tradičnej modrotlačiarskej výroby na Slovensku Petrom Trnkom tvorivý workshop. Podujatie, ktorého témou je v súčasnosti opäť atraktívna a vyhľadávaná technika výroby modrotlače, sa uskutoční 15. júla od 10.00 h v Meštianskom dome na Námestí gen. M. R. Štefánika. TASR o tom informovala Martina Ťažká z múzea s tým, že už rozbehli predpredaj vstupeniek.



"Modrotlačou sa dnes nazýva takmer čokoľvek modro-biele. Avšak nie je to celkom tak. Jej jedinečnosť spočíva vo výrobnom procese. S malými obmenami sú zachované postupy, ktoré siahajú niekoľko storočí do histórie. Práve unikátnosť výrobnej techniky zaradila modrotlač do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO," priblížila Ťažká.



Na workshope Modrotlač na Slovensku sa záujemcovia dozvedia viac o používaní tradičných drevených foriem alebo následnom farbení za studena v modrom farbive - indigu a zároveň si vyrobia aj vlastný originálny kúsok.



"Modrotlač na Slovensku udržuje pri živote aj Trnka. Pri práci kladie dôraz na zachovávanie tradičných historických postupov výroby a aplikovanie ľudových vzorov. Jeho 13-ročná prax, nadšenie a kreativita umocnená rodinnou atmosférou v dielni sľubujú skutočný zážitok," dodala Ťažká.