Jeden svet ponúka najlepšie dokumentárne filmy
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére je od utorka dejiskom Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov (MFDF) Jeden svet. Do nedele 26. októbra ponúkne výber tých najlepších dokumentov z celého sveta, diskusie s tvorcami a odborníkmi na aktuálne spoločenské témy a rozmanitý sprievodný program.
V poradí 26. ročník festivalu slávnostne otvorí nový dokumentárny film 2000 metrov do Andrivky oscarového režiséra Mstyslava Chernova, držiteľa Oscara za snímku 20 dní v Mariupole. Otvárací film zachytáva misiu ukrajinskej čaty, ktorá má prekonať dva kilometre mohutne opevneného pásu lesa s cieľom oslobodiť strategickú dedinu od ruských vojenských jednotiek. Ukrajinských vojakov sprevádza novinár, ktorý sleduje skazu vojny a narastajúcu neistotu, ako vojna dopadne.
Ako ďalej pripomína nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá je hlavným organizátorom festivalu, na slávnostnom otvorení odovzdajú už po druhý raz Cenu Eleny Lackovej, určenú umeleckému projektu, ktorý priniesol pozitívnu zmenu v spoločnosti. Tohtoročné nominácie sú podľa organizátorov výrazným príkladom toho, ako sa umenie stáva aktívnym nástrojom občianskej angažovanosti.
Nominovanými sú Juraj Korec a Michaela Hučko Pašteková s performanciou Pozor, padá kultúra!, voľnou adaptáciou pohybovej inštalácie Ne-príbeh, počas ktorej v priebehu 24 hodín pred Ministerstvom kultúry SR tanečníci padali a vstávali na koberec posiaty slovenskými znakmi. Do nominácií sa dostali aj Lucia Nogová a Mária Brdárska. Nominované sú interpretka pôvodnej ľudovej piesne Nebojím sa pána aj autorka jej novej verzie Počujte, vážená Martina, ktorá zaznela počas verejných protestov na Slovensku. Nomináciu získal aj Denis Bango alias Fvck_Kvlt so svojím albumom Mŕtva Revolúcia, v ktorom vyzýva k hľadaniu alternatív ku konzumnej spoločnosti. „Denis Bango má okrem autorskej presvedčivosti aj odvahu hovoriť otvorene. O duševnom zdraví či o ohrození a bezmocných - vrátane obetí vojnových konfliktov, ako sú obyvatelia Gazy či Ukrajiny,“ dodáva festival.
Jeho súčasťou je súťaž dokumentárnych filmov v rôznych sekciách. Novou súťažnou sekciou je Európsky glitch, ktorá sa zameriava na experimentálnu a inovatívnu dokumentárnu tvorbu z celej Európy. Tradičnou súťažnou sekciou je Slovensko a Česko za ľudské práva, súťaž slovenských a českých dlhometrážnych dokumentárnych filmov, z ktorých vyberá víťaza trojčlenná medzinárodná porota. Filmy v tejto sekcii reflektujú aktuálne témy rezonujúce v našom regióne, zároveň sú porovnaním slovenskej a českej kinematografie.
Kompletný program festivalu je zverejnený na www.jedensvet.sk. Po skončení sa festival presunie do online priestoru, kde si diváci budú môcť pozrieť sedem vybraných snímok od 27. októbra do 2. novembra.
