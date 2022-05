Knihy roka Prešovského kraja 2021 vybrali zo 77 nominácií

Prešov 25. mája (TASR) - Z celkového počtu 77 nominácií vybrala odborná porota aj čitateľská verejnosť Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2021. V poradí piaty ročník súťaže zrealizoval PSK v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Som rád, že náš regionálny knižný trh žije, ľudia v našom kraji píšu, ale tiež čítajú. Verím, že víťazi tohto ročníka súťaže budú veľkou motiváciou v písaní pre ostatných, ale aj pre čítanie naozaj dobrých a kvalitných titulov," povedal počas stredajšieho vyhlásenia výsledkov predseda PSK Milan Majerský.



V kategórii Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež sa knihou roka 2021 PSK stalo dielo Poď do rozprávky, písané štýlom inštruktážnej rozprávky. Autorom je Dávid Dziak.



Odbornú literatúru rozdelila porota do dvoch podkategórií - na Vedeckú literatúru a Populárno-vedeckú literatúru. Víťazkou prvej sa stala Mária Fedorčáková s publikáciou Civitas nostra Bartfa vocata s podtitulom Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526). Prvenstvo v podkategórii Populárno-vedecká literatúra si odniesla trojica autorov Oto Jalčovik, Michal Sýkora a Peter Vítek za knihu Životné osudy Jozefa Sentivániho.



Okrem odbornej poroty si svojich víťazov každoročne volí formou verejného hlasovania aj čitateľská obec. Do verejného elektronického hlasovania a formou hlasovacích lístkov sa zapojilo 1657 hlasujúcich. V kategórii beletrie obsadila prvé miesto spisovateľka Zuzana Mojzešová s titulom Máme v ambulancii zlatú rybku a v kategórii odbornej literatúry vyhral Krátky encyklopedický slovník pravoslávia na Slovensku od autorskej dvojice Michal Škurla a Juraj Krivka.