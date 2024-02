Konvergencie prepájajú historického Mozarta so súčasným Mustonenom

Bratislava 13. februára (TASR) - Zimná edícia festivalu Konvergencie sa v utorok začína v Bratislave. Do 25. februára bude návštevníkom približovať svet Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodný večer bude Robert Roth čítať zo skladateľových listov v knižnici Kornela a Nade Földváriovcov v Slovenskej národnej galérii (SNG). Mozartova komorná hudba tu bude znieť v interpretácii zahraničných a slovenských umelcov. Hlavným hosťom festivalu je fínsky klavirista, dirigent a skladateľ Olli Mustonen.



"Snažíme sa prepojiť históriu so súčasnosťou. Hudba má znieť v priestore, kde sa ľudia cítia dobre, a to v priestore, ktorý ich zušľachťuje už tým, že tam prídu," komentoval hosťovanie v galérii umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták na tlačovej konferencii. Potvrdil, že medzinárodný festival komornej hudby prináša prvýkrát hudobný dvojportrét - Mozartovu komornú hudbu v dialógu s tvorbou Olliho Mustonena. Fínskeho umelca zaradil medzi výnimočné osobnosti sveta klasickej hudby. "Podobne ako Mozart nie je len vynikajúcim a originálnym interpretom, klaviristom a dirigentom, ale aj skladateľom. Mozart nie je Mustonen a, naopak, sú kontrastní a zároveň sa dopĺňajú. A prepája sa v nich minulosť a súčasnosť. O tom sú Konvergencie," podčiarkuje Lupták.



Na festivale zaznejú Mustonenove kompozície Toccata a Klavírne kvinteto a zároveň sa predstaví aj v dielach Mozarta. Okrem Klavírneho koncertu Es dur KV 449 uvedie i Klavírne kvarteto g mol KV 478 a Husľovú sonátu Es dur KV 302 s Igorom Karškom, huslistom a pedagógom pôsobiacim vo Švajčiarsku.



"Olli Mustonen je jeden z najzaujímavejších hudobníkov dneška z viacerých dôvodov. My máme radi zaujímavé dramaturgie, a on také prináša vo svojich projektoch," poznamenal dramaturg Andrej Šuba o rodákovi z Helsínk, ktorý ako sólista spolupracoval s najvýznamnejšími symfonickými orchestrami v Berlíne, Paríži, Londýne, New Yorku, Chicagu či Viedni.



V priestoroch SNG zaznie počas štyroch dní (22. - 25. 2.) výber z Mozartovej komornej tvorby obsahujúci veľké diela i menej známe kompozície. Na festivale ďalej vystúpia Branislav Dugovič, husľový virtuóz Milan Paľa, klarinetista Ronald Šebesta, flautistka Ivica Gabrišová, klaviristka Jordana Palovičová a ďalší. Zo zahraničných interpretov prijali pozvanie napríklad huslista Tom Norris či zoskupenie Chaos String Quartet.



Konvergencie tiež premietnu režisérsku verziu filmu Miloša Formana Amadeus, stane sa tak 18. februára, v deň nedožitých 92. narodenín režiséra. Nezvyčajný pohľad na Mozartovu hudbu prinesie nočný koncert Pjoniho a Stroona (24. 2.), umelcov známych najmä na scéne alternatívnej a elektronickej hudby. Lupták povedal, že "festival s názorom" si pripomenie aj dôležité výročia udalostí. Umelci venujú v programe spomienku na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, zaznie tiež niekoľko tém týkajúcich sa Ukrajiny.



Hlavná časť 25. ročníka Konvergencií sa uskutoční na jeseň. Festival sa bude konať v septembri tradične v Bratislave, ale aj v Žiline a Banskej Bystrici.