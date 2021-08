Kráľovskú minulosť Bratislavy pripomenú opäť korunovačné slávnosti

Bratislava 13. augusta (TASR) – Slávnu kráľovskú minulosť Bratislavy pripomenú opäť Bratislavské korunovačné dni (BKD). V hlavnom meste sa konajú od piatka do nedele a domácim či návštevníkom prinesú korunovačný sprievod, rytiersky turnaj, prehliadky či koncert v Dóme sv. Martina. Sprievodným podujatím je Festival Frankovky modrej.



Počas troch dní sa Bratislava „vráti“ do čias korunovácií uhorských kráľov a sprievodom po meste si tentoraz symbolicky spomenie na štyroch kráľov, ktorí tu boli v minulosti korunovaní. „Tento rok si pripomenieme korunováciu Ferdinanda II., ako aj kráľov Maxmiliána, Rudolfa a Matiáša," hovorí Peter Koza, autor choreografie sprievodu BKD.



Korunovačné dni však priblížia aj ďalšie významné okamihy z histórie, rytierskym turnajom na Tyršovom nábreží pripomenú korunováciu Márie Terézie. „Je veľmi dôležitou súčasťou našej histórie. Jej odkaz v podobe reforiem vzdelávania, súdnictva či zdravotníctva je aktuálny aj dnes," podotýka Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).



Pripravené sú tiež tematické prehliadky – Po stopách korunovácií a Malá vínna cesta, ktorá prezradí napríklad aj to, akú odrodu vín mala najradšej Mária Terézia. Komentované prehliadky budú v slovenskom, nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku. S vínom bude spojené aj partnerské podujatie Festival Frankovky modrej. Na Primaciálnom námestí budú môcť návštevníci degustovať vína od 14 račianskych a malokarpatských vinárov.



Podujatia pripomínajúce kráľovskú minulosť a korunovácie v Bratislave patrili pred rokom 2020, pred pandémiou ochorenia COVID-19, medzi obľúbené kultúrne podujatia. V Bratislave, v Dóme sv. Martina, v rokoch 1563 – 1830 korunovali desať kráľov, jednu panujúcu kráľovnú a sedem kráľovských manželiek.