Lákadlami Bratislavy v pohybe sú choreografie S. Eyal a S. Gribaudi

Bratislava 25. septembra (TASR) – Bratislava v pohybe 2020 prinesie široké spektrum súčasného tanca. „Hlavnými lákadlami pre široké publikum budú predstavenia dvoch choreografických osobností Sharon Eyal a Silvie Gribaudi," informovali v piatok na tlačovej konferencii organizátori 24. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca, ktorý sa uskutoční od 4. do 20. októbra.



Sharon Eyal je rodáčka z Jeruzalema. Jej talent sa naplno rozvinul v najznámejšej skupine Izraela, v Batsheva Dance Company, kde pôsobila celých 18 rokov. Spolu s Gai Behar si v roku 2013 založili vlastnú skupinu L-E-V, ktorá začala dobývať javiská v Európe i Amerike. Koproducentmi ich diel sú divadlá ako Sadler's Wells v Londýne, Joyce v NYC, festivaly ako francúzsky Montpelier alebo Julidans v Amsterdame.



„Obaja nezaprú v tvorbe svoj pôvod, a na javisko prinášajú vášeň, emóciu a živočíšnu energiu. Sharon a Gai tvoria aj pre iné tanečné súbory. Patria medzi ne Nederlands Dans Theater, Švédsky kráľovský balet či tanzmainz z Nemecka," približujú organizátori Bratislavy v pohybe tvorbu autorov choreografie Soul Chain.



Tú si môžu pozrieť návštevníci festivalu práve v interpretácii tanzmainz, súboru súčasného tanca štátneho divadla Mainz. „Je extrémne náročná a strhujúca, potvrdzuje výnimočnosť choreografky i súboru, v roku 2018 získala nemeckú divadelnú cenu Der Faust," dodala riaditeľa festivalu Miroslava Kovářová.



Bratislava v pohybe privíta aj taliansku umelkyňu Silviu Gribaudi, ktorá vo svojom vtipnom a miestami ironickom diele Graces vzdáva hold nedokonalosti, nahlodáva kultúrne stereotypy a konvencie, ktoré prikazujú tanečníkom mať vytrénované, svalnaté a štíhle telo.



„Nielenže mení perspektívu pohľadu na to, ako môže vyzerať telo tanečníka, ale kladie si otázky, čo to je virtuozita a búri sa proti divadelnej konvencii. Jej telo je slobodne vystavené pohľadu diváka," opísala Kovářová choreografiu, ktorá v roku 2019 získala cenu Danza&Danza za najlepšiu taliansku produkciu.



S dielom Stones & Bones pricestuje do Bratislavy skupina RootlessRoot, ktorú založila grécko-slovenská dvojica Linda Kapetanea a Jozef Fruček. Dve rozdielne podoby súčasného tanca divákom v jednom večere predstavia Masako Matsushita z Talianska so sólom Un/Dress Moving Painting a Joy Alpuerto Ritter z Nemecka, ktorá predvedie sólo Babae. Festival tradične uvedie aj hostí z Českej republiky, zastúpená bude aj domáca tvorba.



Organizátori Bratislavy v pohybe potvrdili, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 festival v tomto roku nemohol uviesť predstavenie Kimberly Bartošik z USA a svoju účasť musela z rovnakého dôvodu odrieknuť aj austrálska skupina Shaun Parker. Obe predstavenia nahradili tanečnými súbormi z Európy.



Festival sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla. Predstavenia odohrajú v Štúdiu a Činohre SND, v A4 – priestore súčasnej kultúry a v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.