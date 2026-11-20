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Mestské divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Cudzinec
V dramatizácii Ivy Klestilovej sa divák stáva svedkom rekonštrukcie udalostí, ktoré predchádzali tragickému momentu, keď úradník Meursault zastrelil Araba na rozpálenej alžírskej pláži.
Autor TASR
Žilina 20. novembra (TASR) - Mestské divadlo Žilina uvedie v piatok premiéru inscenácie Cudzinec v réžii Eduarda Kudláča. Dramatizácia známeho diela francúzskeho spisovateľa Alberta Camusa je prvým premiérovým titulom v 35. divadelnej sezóne žilinského divadla. TASR o tom informovala Nikola Marčáková z Mestského divadla Žilina.
V dramatizácii Ivy Klestilovej sa divák stáva svedkom rekonštrukcie udalostí, ktoré predchádzali tragickému momentu, keď úradník Meursault zastrelil Araba na rozpálenej alžírskej pláži. Spoločnosť však nesúdi len jeho samotný zločin, ale predovšetkým odmietnutie spoločenských pravidiel a Meursaultovu neschopnosť predstierať ľútosť. Inscenácia kľúčového diela svetovej literatúry prináša príbeh človeka, ktorého najväčším previnením nie je iba násilný čin, ale aj odmietnutie spoločenských pravidiel a neschopnosť predstierať emócie, ktoré od neho okolie očakáva.
Inscenácia retrospektívne skladá príbeh úradníka Meursaulta, ktorého život sa po sérii zdanlivo všedných udalostí dramaticky zmení. „Od začiatku nás zaujímala predovšetkým možnosť prerozprávať Camusovu novelu prostredníctvom retrospektívy, na princípe určitého typu rekonštrukcie,“ priblížil režijné východiská Eduard Kudláč.
Camusov Cudzinec otvára otázky absurdity ľudskej existencie, revolty a slobody jednotlivca, ale aj násilia. Niekto v Meursaultovi vidí bezcharakterného a chladnokrvného kriminálnika, iný naopak človeka nasledujúceho vlastnú pravdivosť. Tvorivý tím hľadal v stvárnení ústredného hrdinu predovšetkým autenticitu. „Vnímam ju ako nositeľku významu, ale zároveň aj ako určitý referenčný bod, prostredníctvom ktorého dokážeme rozpoznávať a prehodnocovať vlastné vzorce správania.“ doplnil Kudláč.
Na tvorbe inscenácie sa podieľali dramaturgička Daniela Brezániová so scénickou a kostýmovou výtvarníčkou Evou Kudláčovou Rácovou a hudobným skladateľom Petrom Machajdíkom. Na javisku sa predstavia Michal Režný, Iveta Pagáčová, Michal Koleják, Mikuláš Macala, Filip Štrba, Ján Demko, Boris Zachar, Michal Kvaššay, Sandra Lasoková a Jana Oľhová.
V dramatizácii Ivy Klestilovej sa divák stáva svedkom rekonštrukcie udalostí, ktoré predchádzali tragickému momentu, keď úradník Meursault zastrelil Araba na rozpálenej alžírskej pláži. Spoločnosť však nesúdi len jeho samotný zločin, ale predovšetkým odmietnutie spoločenských pravidiel a Meursaultovu neschopnosť predstierať ľútosť. Inscenácia kľúčového diela svetovej literatúry prináša príbeh človeka, ktorého najväčším previnením nie je iba násilný čin, ale aj odmietnutie spoločenských pravidiel a neschopnosť predstierať emócie, ktoré od neho okolie očakáva.
Inscenácia retrospektívne skladá príbeh úradníka Meursaulta, ktorého život sa po sérii zdanlivo všedných udalostí dramaticky zmení. „Od začiatku nás zaujímala predovšetkým možnosť prerozprávať Camusovu novelu prostredníctvom retrospektívy, na princípe určitého typu rekonštrukcie,“ priblížil režijné východiská Eduard Kudláč.
Camusov Cudzinec otvára otázky absurdity ľudskej existencie, revolty a slobody jednotlivca, ale aj násilia. Niekto v Meursaultovi vidí bezcharakterného a chladnokrvného kriminálnika, iný naopak človeka nasledujúceho vlastnú pravdivosť. Tvorivý tím hľadal v stvárnení ústredného hrdinu predovšetkým autenticitu. „Vnímam ju ako nositeľku významu, ale zároveň aj ako určitý referenčný bod, prostredníctvom ktorého dokážeme rozpoznávať a prehodnocovať vlastné vzorce správania.“ doplnil Kudláč.
Na tvorbe inscenácie sa podieľali dramaturgička Daniela Brezániová so scénickou a kostýmovou výtvarníčkou Evou Kudláčovou Rácovou a hudobným skladateľom Petrom Machajdíkom. Na javisku sa predstavia Michal Režný, Iveta Pagáčová, Michal Koleják, Mikuláš Macala, Filip Štrba, Ján Demko, Boris Zachar, Michal Kvaššay, Sandra Lasoková a Jana Oľhová.