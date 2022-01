Mestské kiná na Spiši plánujú premietať už v najbližších dňoch

Poprad/Stará Ľubovňa 12. januára (TASR) – Mestské kiná na Spiši plánujú po uvoľnení opatrení premietať už v najbližších dňoch. Vedúca Kina Mier v Spišskej Novej Vsi Anna Koťuhová pre TASR potvrdila, že prvý film budú premietať už vo štvrtok 13. januára. „Kapacita bude 100 miest, veľmi sa z otvorenia tešíme, sme si vedomí, že ochrana zdravia je na prvom mieste, takže rozumieme tým opatreniam. V tejto dobe to nikto nemá ľahké,“ uviedla Koťuhová.



Popradské Kino Tatran plánujú otvoriť zrejme v pondelok 17. januára, jeho manažérka Ľubomíra Olejárová upozornila, že otvorenie nie je len o spustení pokladne a príchode premietača. „Je to celý proces naviazaný na distribútorov, ktorí musia ponuku filmov aktualizovať, filmy následne do kín zaslať spolu s propagačnými materiálmi a až potom je možné kinosály otvoriť. Je smutné, že po takmer dvoch rokoch pandémie politici nevedia, že všetko prebieha nejakým procesom, že nič sa nedá zo dňa na deň,“ skonštatovala Olejárová. Kino tak otvoria v pondelok len v prípade, že sa stihne zrealizovať celá distribúcia filmových titulov a propagačných materiálov.



„Na štvrtok 20. januára je naplánovaná distribučná premiéra filmu Spencer, veľmi očakávaný titul tohto roka inšpirovaný lady Dianou. Verím, že otvorenie kina aspoň od tohto dátumu bude možné,“ dodala Olejárová s tým, že kinosály pre lockdown už dlhšie čakajú na tituly, ako nový Matrix Resurrections, Spider-man: Bez domova, nórske spracovanie rozprávkovej klasiky Tri oriešky pre Popolušku alebo rozprávka Spievaj 2. „Verím, že Slovensko nezomelie omikronová vlna a budeme si môcť kultúru, ale i taký bežnejší život, užiť dlhšie ako len na pár týždňov. V našom kine sa budeme tešiť na každého diváka,“ skonštatovala Olejárová. Aj v popradskom kine bude kapacita na jedno predstavenie 100 divákov.



Kežmarské Kino Iskra bude premietať od piatka 14. januára. Hovorkyňa mesta Barbora Sosková pre TASR uviedla, že prvou snímkou bude o 19.00 h Klan Gucci. „Postupne budeme programovať filmy podľa ponuky od distribútorov do konca mesiaca,“ dodala Sosková. Od pondelka 17. januára bude v štandardnom režime fungovať aj tamojší filmový klub.



Kino Tatra v Starej Ľubovni plánujú otvoriť na budúci piatok 21. januára. Jeho vedúci Pavel Mrug uviedol, že premietaciu sálu otvoria s kapacitou naplnenou na 50 percent. „Tešíme sa z toho, že môžeme otvoriť, výhrady ale máme voči tomu, že sa situácia mení zo dňa na deň. Aj pre kino potrebujeme jednoznačné a skôr prezentované pravidlá,“ zdôraznil Mrug. Ako prvé by chceli v Starej Ľubovni premietať najnovšie tituly, distribútori však stále posúvajú deň premiéry na neurčito. Zo začiatku tak nasadia filmy, ktoré nestihli, alebo len začali premietať, napríklad Karel, Želanie pre Ježiška či Encanto: Čarovný svet.