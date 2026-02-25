Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mladí divadelníci sa môžu prezentovať na súťaži FEDIM v Šali

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zacahar

Autor TASR
Šaľa 25. februára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje regionálne kolo 33. ročníka celoštátnej prehliadky a súťaže neprofesionálneho divadla mladých FEDIM. Ako informovalo, uzávierka prihlášok je 2. marca. Samotné podujatie sa bude konať 27. marca v Dome kultúry Šaľa.

FEDIM je prehliadka a súťaž určená mládeži od 15 do 26 rokov. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast mladých neprofesionálnych divadelníkov. „Zároveň umožňuje realizáciu a prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla,“ pripomenuli organizátori.

Ďalšími cieľmi podujatia je prezentácia a konfrontácia umeleckej úrovne. „Zvyšuje tiež odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže. Tou sú rozborové semináre s porotou, ktoré umožňujú mládežníckym neprofesionálnym divadelným súborom hrať pred odborníkmi i širokou verejnosťou,“ doplnili organizátori.
