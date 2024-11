Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Ne/spútaní ´89

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v spolupráci s Ústavom pamäti národa otvorilo vo štvrtok na Bratislavskom hrade výstavu Ne/spútaní ´89. Výstavný projekt k 35. výročiu Nežnej revolúcie sa zameriava hlavne na život mladých ľudí v 80. rokoch minulého storočia s dôrazom na ich historickú úlohu v dejinnom procese.



Dnešná mladá generácia sa tak môže zoznámiť so svetom mladých v Československu v 80. rokoch. "Môžu sa vžiť do ich situácie, predstavili sme im obmedzenia, ktoré vtedajším mladým dával totalitný štát," uviedla pre TASR Lenka Lubušká, spolukurátorka výstavy, ktorej prvá tematická časť mapuje aktivity mladých v rámci školstva i mimo neho. "Keďže hýbateľmi Novembra ´89 boli práve vysokoškolskí študenti, zaradili sme tam aj povinnú vojenskú službu, voľnočasové aktivity, záujem o hudbu," dodala.



Totalitný režim sa obával vplyvu západných demokracií na slobodne mysliacu mládež. Tá sa napriek hrozbám režimu zapájala do nezávislých aktivít ako ochranárstvo, výroba a distribúcia samizdatov. Študenti, ktorí zohrali kľúčovú úlohu v Novembri 1989, sa zúčastňovali aj na krúžkoch tajnej cirkvi či náboženských púťach, v snahe žiť slobodný život hľadali informácie i z neoficiálnych zdrojov.



Výstava prezentuje napríklad, ako vyzeralo povolenie na diskotéku, nechýbajú ukážky odevu mladých vrátane originálnych "pankáčskych" tričiek, predmety zo spartakiád i z brannej výchovy. Dobové fotografie približujú zjazd Socialistického zväzu mládeže, organizácie, ktorá v Československu v rokoch 1970 - 1989 združovala mladých vo veku 15 až 35 rokov. Projekt zaznamenáva aj nepovolené stretnutie mládeže "lennonovského typu".



Druhá časť výstavy je venovaná študentskému hnutiu počas Nežnej revolúcie vrátane diania v regiónoch, ktoré približujú aj fotografie fotoreportérov TASR. "Máme možnosť vidieť, že aj mimo Bratislavy, v mestách, kde boli univerzity a vysoké školy, to boli vždy práve študenti, ktorí mobilizovali spoločnosť, prví vyšli do ulíc, prví ohlásili štrajk a prví nastolili požiadavky smerujúce k slobode a demokracii," zdôraznil Peter Jašek, spolukurátor výstavy, ktorá návštevníkov prenesie do obdobia Nežnej revolúcie aj prostredníctvom dobových dokumentov, letákov spolu s reprodukciami plagátov vyrobených študentmi. Tí sa od vzniku hnutia Verejnosť proti násiliu (19. novembra 1989) stali jeho najbližším spojencom a aktívnou súčasťou.



Výstavu dopĺňajú audiovizuálne materiály - svedectvá aktérov historických udalostí, ľudí, ktorí v druhej polovici 80. rokov študovali na rôznych slovenských univerzitách a vysokých školách a mali osobný podiel na dejinných zmenách v roku 1989.



Výstavný projekt Ne/spútaní ´89 doplnený bohatým sprievodným programom bude verejnosti prístupný do 31. mája 2025.