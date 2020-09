Na Divadelnej Žiline 2020 súťažia štyri súbory mladých hercov

Žilina 14. septembra (TASR) – Mladí divadelníci v pondelok súťažia na postupovej prehliadke s názvom Divadelná Žilina 2020 v Bábkovom divadle Žilina. TASR o tom informovala Viktória Svetkovská z Krajského kultúrneho strediska v Žiline, ktoré je spoluorganizátorom súťaže.



Do porotcovských kresiel podľa Svetkovskej zasadli herečka Jana Eliášová, lektorka storytellingu Martina Jánošíková a Lucia Lasičková, metodička z Národného osvetového centra v Bratislave. Predstavia sa Divadelný krúžok z Gymnázia sv. Františka v Žiline, Veľké kocky a Teatro in vitro zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ladislava Árvaya v Žiline a Vaša banda zo ZUŠ Ferka Špániho v Žiline. "Víťazi regionálneho kola postupujú do krajského kola Turčianske javisko, ktoré sa uskutoční 1. až 3. októbra v Martine," doplnila.



Divadelná Žilina je regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých hrajúcich pre deti a divadla mladých. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s novým koronavírusom sa v tomto roku koná iba regionálna prehliadka divadla mladých. "Žijeme zvláštne časy, nosíme rúška, chránime sa pred chorobou, a možno aj to je dôvod, prečo z ôsmich prihlásených divadiel uvidíme len štyri. Hľadáme liečivo, aby sme neochoreli, aby sme sa vyliečili, a ja som rád, že jeden z liekov je práve divadlo," uviedol riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline Peter Ničík.