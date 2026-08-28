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Na Spišskom hrade sa rozlúčia s letnými prázdninami
Podujatie sa začne v piatok nočnou prehliadkou hradu.
Autor TASR
Spišské Podhradie 28. augusta (TASR) - Na Spišskom hrade sa v týchto dňoch rozlúčia s prázdninami. Od piatka až do nedele (30. 8.) čakajú návštevníkov divadelné predstavenia, nočná prehliadka hradu aj ochutnávka tradičných spišských jedál. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka SNM - Spišského múzea v Levoči Lenka Girová.
Podujatie sa začne v piatok nočnou prehliadkou hradu. V sobotu (29. 8.) sa deti aj ich rodičia môžu tešiť na rozprávkové predstavenie O princeznej Zlomilke v podaní Divadla Aurora. Predstavenie sa uskutoční o 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h. V nedeľu v rovnakých časoch program pokračuje predstaveniami Dlhý, Široký a Bystrozraký od Divadla teatrálnej skratky. Všetky predstavenia sú zahrnuté v cene bežného vstupného. Počas oboch dní budú môcť návštevníci ochutnať aj spišské jedlá vyrobené podľa tradičných receptov.
„Podujatie ponúka ideálnu príležitosť stráviť záver leta v prostredí Spišského hradu. Vďaka viacerým časom predstavení si návštevníci môžu víkend naplánovať podľa vlastných predstáv. Spestrením oboch dní bude aj spomínaná ochutnávka tradičných spišských jedál,“ dodala referentka pre múzejnú pedagogiku SNM-Spišského múzea v Levoči Janka Rovderová.
Girová potvrdila, že končiaca sa letná sezóna bola pre Spišský hrad opäť úspešná. Jedným z jej vrcholov bol Rytiersky turnaj, ktorý navštívilo viac ako 4000 ľudí. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si aj základné techniky šermu v rámci podujatia Škola šermu. Veľký záujem verejnosti zaznamenali aj vystúpenia sokoliarov a obľúbené nočné prehliadky hradu. Pozornosť si podľa nej získalo aj humorné stvárnenie Legendy o Spišskom hrade v podaní umelcov z Natalis.
„Naším cieľom je ukázať, že Spišský hrad žije nielen minulosťou, ale aj súčasnou kultúrou a programom pre rôzne vekové kategórie. Záver prázdnin preto chceme venovať najmä rodinám s deťmi,“ dodala Girová s tým, že Spišský hrad svoje brány nezatvára ani s príchodom školského roka. Pre verejnosť zostane otvorený aj po skončení letných prázdnin v štandardných otváracích hodinách.
Podujatie sa začne v piatok nočnou prehliadkou hradu. V sobotu (29. 8.) sa deti aj ich rodičia môžu tešiť na rozprávkové predstavenie O princeznej Zlomilke v podaní Divadla Aurora. Predstavenie sa uskutoční o 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h. V nedeľu v rovnakých časoch program pokračuje predstaveniami Dlhý, Široký a Bystrozraký od Divadla teatrálnej skratky. Všetky predstavenia sú zahrnuté v cene bežného vstupného. Počas oboch dní budú môcť návštevníci ochutnať aj spišské jedlá vyrobené podľa tradičných receptov.
„Podujatie ponúka ideálnu príležitosť stráviť záver leta v prostredí Spišského hradu. Vďaka viacerým časom predstavení si návštevníci môžu víkend naplánovať podľa vlastných predstáv. Spestrením oboch dní bude aj spomínaná ochutnávka tradičných spišských jedál,“ dodala referentka pre múzejnú pedagogiku SNM-Spišského múzea v Levoči Janka Rovderová.
Girová potvrdila, že končiaca sa letná sezóna bola pre Spišský hrad opäť úspešná. Jedným z jej vrcholov bol Rytiersky turnaj, ktorý navštívilo viac ako 4000 ľudí. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si aj základné techniky šermu v rámci podujatia Škola šermu. Veľký záujem verejnosti zaznamenali aj vystúpenia sokoliarov a obľúbené nočné prehliadky hradu. Pozornosť si podľa nej získalo aj humorné stvárnenie Legendy o Spišskom hrade v podaní umelcov z Natalis.
„Naším cieľom je ukázať, že Spišský hrad žije nielen minulosťou, ale aj súčasnou kultúrou a programom pre rôzne vekové kategórie. Záver prázdnin preto chceme venovať najmä rodinám s deťmi,“ dodala Girová s tým, že Spišský hrad svoje brány nezatvára ani s príchodom školského roka. Pre verejnosť zostane otvorený aj po skončení letných prázdnin v štandardných otváracích hodinách.