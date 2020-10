Nitrianska galéria pokračuje vo výstavnej činnosti

Nitra 9. októbra (TASR) - Nitrianska galéria pokračuje vo svojej výstavnej činnosti aj napriek sprísneným epidemiologickým opatreniam. Zároveň však v čase pandémie upravila svoju otváraciu dobu.



Galéria bude po novom otvorená v utorok až piatok od 10.00 h do 17.30 h, cez víkend sa v porovnaní so všednými dňami posúva čas otvorenia na 13. hodinu. „Pokračujeme pri dodržaní všetkých platných nariadení. Veríme, že naši návštevníci nosenie rúška, dezinfekciu rúk a rozstupy nevnímajú ako komplikáciu, ale ako zodpovedné kroky k ochrane verejného zdravia. Tešíme sa na ich návštevu v týchto neľahkých časoch,“ oznámilo vedenie Nitrianskej galérie.



Galéria už od 1. októbra pozastavila svoj sprievodný program, niektoré aktivity presunula na internet. Najbližšie plánované výstavy však zatiaľ nezrušila. Vo výstavnom priestore Galérie mladých by mala byť 22. októbra sprístupnená výstava SHIRT STRIH. V Bunkri je zasa naplánovaná výstava Niekto musí z kola von. Sprístupniť sa má 5. novembra.