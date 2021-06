Nitrianska galéria predstaví tvorbu Karola Felixa

Nitra 13. júna (TASR) – Nitrianska galéria pripravuje výstavu, v ktorej predstaví prierez tvorby Karola Felixa. Diela budú prezentované s dôrazom na posledné obdobie tvorby v hlavných výtvarných médiách, ktorým sa autor venuje.



Ako uviedol kurátor výstavy Ľudovít Petránsky, návštevníci uvidia výber z klasickej a digitálnej grafiky, maľby, kresby, známkovej tvorby, ilustrácie, ex libris, asambláží, plastiky, objektov a inštalácie.



Karol Felix sa narodil v Košiciach, no žije a tvorí v Nitre. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde študoval na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u Albína Brunovského. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii i známkovej tvorbe.



Výstava bude sprístupnená 24. júna. V reprezentačných sálach Nitrianskej galérie potrvá do 29. augusta.