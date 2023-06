Nitrianska galéria pripravuje letné stretnutia so spisovateľmi

Nitra 13. júna (TASR) - Nitrianska galéria pripravila 17. ročník cyklu besied so slovenskými spisovateľmi. Ako informovali organizátori, letné stretnutia s literatúrou sa budú konať na nádvorí meštianskeho domu na Samovej ulici.



Prvým hosťom moderátora Dada Nagya bude poľská spisovateľka a prekladateľka Weronika Gogola. Návštevníci podujatia sa s jej tvorbou zoznámia 13. júla. "Weronika Gogola žije v Bratislave. Vyštudovala ukrajinistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove. Debutovala v roku 2017 prozaickou knihou Po troškách. Do poľštiny preložila knihy slovenských autorov, ako Maroš Krajňak, Daniel Majling, Ján Púček či Marek Vadas, Kniha reportáží Ufo nad Bratislavou z roku 2022 je dôsledkom jej lásky k Slovensku ako osvojenej domovine," uviedli organizátori.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach," pripomenula Nitrianska galéria.