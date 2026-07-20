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Nitrianska pešia zóna sa zmení na Staromestské korzo
Pripravená je aj ukážka paličkovania a rozprávka Čert a Káča v podaní Milkovho dreveného divadla z historickej maringotky.
Autor TASR
Nitra 20. júla (TASR) - Historické automobily, swing i tóny dixielandu ovládnu 1. augusta centrum Nitry. Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, v tento deň sa bude na pešej zóne konať podujatie Staromestské korzo.
Atmosféru zo začiatku 20. storočia vytvorí hudba, tanec, ale aj dobové divadlo, remeslá a ľudia korzujúci v dobových odevoch. „Program sa na pešej zóne začne o 16.00 h podujatím Čaro tradičných bábok, nasledovať bude prehliadka automobilových a motocyklových veteránov, výstava historických fotografií Starého Mesta a osobností spätých s Nitrou,“ uviedli organizátori.
Pripravená je aj ukážka paličkovania a rozprávka Čert a Káča v podaní Milkovho dreveného divadla z historickej maringotky. Spoločné korzovanie otvorí o 17.00 h kapela Nitraditional. Na pódiu pre budovou TIC-u bude Tanečná škola Nexum učiť záujemcov tancovať na swingové melódie. Rozhovory o starej Nitre s vôňou kávy sa začnú o 19.00 h. „V závere programu Staromestského korza opäť zahrá zoskupenie Nitraditional,“ doplnili organizátori.
Atmosféru zo začiatku 20. storočia vytvorí hudba, tanec, ale aj dobové divadlo, remeslá a ľudia korzujúci v dobových odevoch. „Program sa na pešej zóne začne o 16.00 h podujatím Čaro tradičných bábok, nasledovať bude prehliadka automobilových a motocyklových veteránov, výstava historických fotografií Starého Mesta a osobností spätých s Nitrou,“ uviedli organizátori.
Pripravená je aj ukážka paličkovania a rozprávka Čert a Káča v podaní Milkovho dreveného divadla z historickej maringotky. Spoločné korzovanie otvorí o 17.00 h kapela Nitraditional. Na pódiu pre budovou TIC-u bude Tanečná škola Nexum učiť záujemcov tancovať na swingové melódie. Rozhovory o starej Nitre s vôňou kávy sa začnú o 19.00 h. „V závere programu Staromestského korza opäť zahrá zoskupenie Nitraditional,“ doplnili organizátori.