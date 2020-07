Nová tematická výstava na Oravskom hrade prezentuje dejiny školstva

Oravský Podzámok 21. júla (TASR) – Dejiny školstva na Orave približuje nová tematická výstava s názvom My školou povinní v priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade. Správcovské Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



Informačné panely výstavy prezentujú dejiny školstva od stredoveku do konca 20. storočia. Obsahujú texty, fotografie a maľby, doplnené o odborné opisy.



„V rámci výstavy sú prezentované dve vyučovacie triedy z dvoch rôznych historických období. Prvá trieda znázorňuje pohľad do triedy ľudovej školy v období Rakúsko-Uhorska pred prvou svetovou vojnou. Druhá trieda prezentuje učebňu z 80. rokov 20. storočia," priblížil autor výstavy Martin Chmelík.



Vo vitrínach sú sprístupnené autentické zbierky z oblasti školstva. Návštevníci výstavy môžu vidieť školské pomôcky z čias Rakúsko-Uhorska a z medzivojnového obdobia, učebnice a žiacke pomôcky z obdobia tzv. socialistického režimu v ČSSR. Tiež prístroje a techniku záujmového krúžku mladých fotografov a programátorov i technické školské pomôcky z fyziky a biológie. „Výstavu dopĺňajú mapy, náučné plagáty a dobové oblečenie žiakov a učiteľov," načrtol Chmelík.



Výstava bude pre návštevníkov otvorená do konca augusta.