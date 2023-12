Opera SND pripravuje galakoncert k jubileu Petra Mikuláša

Bratislava 6. decembra (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) pripravuje galakoncert operného sólistu, profesora Petra Mikuláša pri príležitosti blížiaceho sa životného jubilea umelca. Popredný operný a koncertný umelec oslávi 70 v januári budúceho roka. Koncepciu galavečera, ktorý sa uskutoční 14. januára, predstavil na stredajšej tlačovej konferencii šéfdramaturg Opery SND Jozef Červenka.



"Je trošku odlišný od galakoncertov, ktoré sme doteraz venovali veľkým speváckym osobnosťami, či už žijúcim alebo nežijúcim, pretože máme k dispozícii speváka, ktorý je vo vynikajúcej forme napriek úctyhodnému veku," uviedol pre TASR Červenka. "Bolo by škoda nevyužiť jeho úžasné spevácke schopnosti," poznamenal šéfdramaturg s tým, že základnú ideu galakoncertu priniesol sám Peter Mikuláš.



"Chcel si zaspievať árie, ktoré na pôde SND nespieval a nikdy už spievať nebude," vysvetlil Červenka. Spoločne s jubilujúcim umelcom vytvorili koncepciu, ktorú tvoria dva bloky operných árií. Prvá časť koncertu je venovaná ruskej opernej literatúre. "Sú to skutočné lahôdky, rarity, aspoň väčšina z nich," poznamenal Červenka k prvej polovici koncertu, v ktorej zaznejú diela Petra Iľjiča Čajkovského, Michaila Ivanoviča Glinku, Nikolaja Alexejeviča Rimského-Korsakova a Sergeja Vasilieviča Rachmaninova.



"Ruský repertoár súvisí s obdobím, kedy som mal to šťastie učiť sa v ruskej vokálnej škole aj s tým, že som bol na súťaži v Moskve. Odtiaľ som si doniesol Šaljapinov zborník árií, z ktorého som si doma potajme spieval, sú úžasné, hlboké, široké," prezradil Mikuláš. V druhej polovici jeho galakoncertu figurujú árie z opier Wolfanga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetanu, Richarda Wagnera a Franza Schrekera.



Vybrané operné árie v podaní jubilujúceho Petra Mikuláša zaznejú v sprievode orchestra Opery SND pod vedením dirigenta Rastislava Štúra.