Pamiatkový úrad SR prezentoval svoju činnosť za rok 2025
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Pamiatkový úrad (PÚ) SR vlani vydal 4163 rozhodnutí, 10.298 záväzných stanovísk a 5239 odborných vyjadrení. Do pamiatkového fondu pribudlo 47 nových zápisov a kategória nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) sa rozšírila o 25 nových zápisov. Patria medzi ne aj hrad Gelnica, kalvárie v Hronovciach, Rajeckej Lesnej či Skalici, hradisko v Jánovciach či Kostol nanebovzatia Panny Márie v Sobotišti. Informovalo o tom vedenie úradu na piatkovom verejnom odpočte činností PÚ za rok 2025.
Úrad vydal 516 stanovísk k výskumným dokumentáciám z oblasti archeológie a deväť rozhodnutí o náleznom. Ako uvádza vedenie PÚ, digitalizovaných a geodeticky zameraných bolo 26 pamiatkových objektov s cieľom zvýšiť efektivitu ich správy a úroveň ich ochrany. Týkalo sa to najmä vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny, sakrálnych pamiatok či archeologických lokalít.
Špecializovaný archív PÚ spracoval vyše 9000 archívnych dokumentov a zdigitalizoval viac ako 5600 objektov, navštívilo ho vyše 500 bádateľov. „Konzervovaných bolo 500 archeologických nálezov, dokončilo sa 105 materiálovo-technologických výskumov. V roku 2025 získala inštitúcia za aktivity v oblasti preventívnej údržby pamiatok prestížne ocenenie Europa Nostra Award, respektíve špeciálnu Grand Prix v kategórii Vzdelávanie, tréning & zručnosti,“ hodnotí PÚ a pripomína tiež osem realizovaných workshopov týkajúcich sa preventívnej údržby pamiatok. Téme sa venovala aj medzinárodná konferencia Preserving by Maintaining, na ktorej sa zúčastnili odborníci z 19 krajín.
V spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) vydal úrad 74. ročník revue Pamiatky a múzeá a udelil po 34. raz výročné ceny časopisu. Vyšiel aj 27. zväzok zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.
Zamestnanci PÚ v rámci aktivít spojených s ochranou európskeho a svetového kultúrneho dedičstva participovali na odborných zasadnutiach Výboru svetového dedičstva UNESCO či 25. Valnom zhromaždení členských štátov Dohovoru o svetovom dedičstve. Úrad v roku 2025 plnil aj úlohy súvisiace s koordináciou Európskych dní archeológie.
Fungovanie PÚ v roku 2025 výrazne ovplyvnila konsolidácia a prijaté šetriace opatrenia najmä v súvislosti s jeho prevádzkovými nákladmi. Úrad má vo svojej správe v celoslovenskom meradle množstvo budov (38), z ktorých je prevažná väčšina národných kultúrnych pamiatok (25). „Ide o veľké budovy s investičným dlhom a ich prevádzka je finančne nákladná. Po tretej konsolidácii sa rozpočet úradu dostal do kritickej úrovne,“ konštatuje vedenie PÚ a poukazuje na potrebnú finančnú pomoc zo strany zriaďovateľa.
Nedostatok finančných prostriedkov sa podľa PÚ aktuálne prejavuje najmä v oblasti zabezpečenia nevyhnutného počtu pracovných ciest súvisiacich s výkonom štátnych dohľadov a tiež nedodržiavania merateľných ukazovateľov v rámci projektu Pro Monumenta II. „Kým v roku 2024 sa uskutočnilo 568 pamiatkových dohľadov, v roku 2025 ich bolo vykonaných 147,“ spresňuje PÚ. Nedostatok financií sa podľa jeho vedenia prejavuje aj v edičnej a výskumnej činnosti, odborných prezentačných aktivitách, digitalizácii kultúrneho dedičstva, popularizácii a osvety verejnosti.
Výročná správa organizácie s podrobným prehľadom aktivít je verejnosti prístupná na webstránke www.pamiatky.sk.
