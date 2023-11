Po roku budú v Detve opäť koledníci, pripravujú aj vianočný jarmok

Detva 27. novembra (TASR) - Vianočný jarmok, koledníci, zabíjačka i trhy vo Vagačovom dome budú súčasťou adventného obdobia pod Poľanou. Príchod Mikuláša Detvania oslávia rozsvietením stromčeka pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča 6. decembra. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja



Vianoce vo Vagačovom dome v historickej časti Detvy prinesú kultúrny program i trhy. Séria týchto podujatí sa začína 2. decembra a pokračovať bude aj 9. decembra. Podujatie s názvom Tradičné vianočné dobroty pripravuje Centrum tradičnej kultúry v Detve. V kultúrnom dome si 7. decembra s návštevníkmi pripravia opekance i oblátky.



Hovorca uviedol, že na obdobie od 12. do 15. decembra pripravili pre záujemcov Vianočnú dedinku pred kultúrnym domom. "Vstup do nej skrášli vianočná brána, ktorú rozsvietime 12. decembra," objasnil s tým, že súčasťou bude predaj regionálnych výrobcov a sviatočný punč. "Program, na rozdiel od minulých rokov, premiestnime do domu kultúry," spresnil. Podpolianske múzeum naplánovalo interaktívnu prednášku o tradičných predvianočných zvykoch a príprave na Vianoce. O advente kedysi a dnes budú hovoriť 14. decembra.



Suja doplnil, že tradičný detviansky vianočný jarmok bude 16. decembra na Námestí SNP. Návštevníci si budú môcť pozrieť napríklad aj prehliadku vianočných a novoročných hier, vystupovať budú koledníci z Podpoľania. Obdobie Vianoc pod Poľanou je totiž desaťročia späté s tradičnou prehliadkou betlehemcov. Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť na Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. Aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich a niektorí si Vianoce bez nich nedokážu predstaviť. Mestský úrad informoval, že na jarmoku budú môcť ľudia ochutnať špeciality na tradičnej detvianskej zabíjačke.



Podľa hovorcu väčšina vianočnej výzdoby je napojená na sieť verejného osvetlenia, s ktorou sa zapína a aj vypína.