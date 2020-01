Pred 70 rokmi uviedli v Nitre prvú premiéru profesionálneho divadla

Nitra 14. januára (TASR) – Presne sedem desaťročí uplynulo v utorok od uvedenia prvej premiéry nitrianskeho profesionálneho divadla. V januárovú sobotu v roku 1950 Nitrianske krajové divadlo v prerobenej sále bývalej Sokolovne a Národného domu uviedlo hru Jána Skalku Kozie mlieko v réžii Ľudovíta Ozábala.



Práve jeho poznámky a spomienky na uvedenie prvej premiéry sa našli zaznamenané na obálke s fotografiami z inscenácie. Je z nich zrejmé, že hra nevznikala ľahko. „Režisér v nej spomína na nesmierne ťažké podmienky. Na skúšanie v ľadovej sále, na scénu, ktorú pre fujavicu takmer nedoviezli z Martina, a jedinú generálku, ktorá sa začala o polnoci a skončila sa o štvrtej hodine ráno v deň premiéry. Ale spomína aj na nesmierny a obdivuhodný zápal a nadšenie všetkých zúčastnených, ktoré sprevádzali otvorenie brán nitrianskeho divadla,“ uviedla projektová manažérka Divadla Andreja Bagara v Nitre Slavka Civáňová, ktorá je aj spoluautorkou knihy, ktorú DAB vydalo k 70. výročiu svojho vzniku.



DAB si počas celej súčasnej 70. divadelnej sezóny pripomína jubileum rôznymi sprievodnými podujatiami, ktoré pripomínajú jeho históriu a najslávnejšie obdobia. Prvé nitrianske divadlo bolo postavené v roku 1883 s kapacitou 360 miest. Deväť metrov široké javisko bolo osvetlené petrolejovými lampami. Nitra mala v tom čase asi 9000 obyvateľov. Budova stála na ploche terajšieho divadla a slúžila nitrianskej verejnosti až do jej zničenia leteckou bombou v druhej svetovej vojne.



Snaha o obnovenie profesionálnej divadelnej scény v meste nezanikla. Nové divadlo začalo vznikať v budove niekdajšieho Národného domu a telocvični TJ Sokol. Na divadelné účely upravený priestor slúžil 43 rokov, od decembra 1949 do roku 1992, keď sa DAB presťahovalo zo starej budovy do novej na Svätoplukovom námestí. „Odvtedy pôsobí v jednej z najväčších a najmodernejších divadelných budov na Slovensku. Má dva hracie priestory, Veľkú sálu s kapacitou 577 miest a Štúdio so 120 až 150 miestami variabilného usporiadania. Vďaka tomu máme polyfunkčné divadelné priestory, ktoré nám umožňujú vytvárať moderné umelecké javiskové diela,“ doplnil riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.