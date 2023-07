Prípravy na folklórny festival Hontianska paráda Hrušov pokračujú

Hrušov 17. júla (TASR) - Prípravy na letný folklórny festival Hontianska paráda Hrušov v okrese Veľký Krtíš pokračujú. Súčasťou sú napríklad technické úpravy priestoru za amfiteátrom, aby mali účinkujúci vytvorené lepšie podmienky. TASR to potvrdila starostka obce Mária Augustínová.



Ako ďalej uviedla, 26. ročník podujatia bude od 18. do 19. augusta v osvedčenej a zaužívanej programovej štruktúre. Podľa jej slov prípravy na akciu zahŕňajú údržbu verejných priestorov i rekonštrukciu stavieb a budov, ktoré využívajú počas festivalu. Vo viacerých z nich budú otvorené dvory, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Niektoré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú.



Spomenula, že v súčasnosti tiež pracujú so zmluvami pre účinkujúcich, remeselníkov, predajcov občerstvenia a dvory. "Sumarizujeme i personálne zabezpečenie, hľadáme ďalších ochotných občanov, ktorí sa aktívne zapoja, pretože mnohí nás navždy opustili," podotkla.



Parádu tvoria napríklad ukážky roľníckej práce s obilím, pečenie chleba v tradičných kamenných peciach i tesárske a kamenárske práce. Viaceré tieto aktivity si môžu vyskúšať aj návštevníci Hontianskej parády. "Jej atmosféra je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s domácimi obyvateľmi vo dvoroch alebo pri ukážkach hospodárskych prác i s remeselníkmi a folkloristami z celého Slovenska," zdôrazňuje obec.



Súčasťou akcie bude aj folklórny scénický program na miestnom prírodnom amfiteátri. Prvý festivalový večer sa predstaví Umelecký súbor Lúčnica. Priestor dostanú i hrušovskí folkloristi a ďalší hostia z Oravy i iných regiónov.



Záujemcovia si budú môcť pozrieť aj výstavy historických strojov i Dom ľudového odevu s expozíciou hrušovských krojov. Ďalšia výstava bude v Osvetárskom dvore, kde sa predstavia i výrobcovia paličkovanej čipky. "Po celej dedine budú rozmiestnení remeselníci z celého Slovenska, medzi ktorými budú i pestovatelia poľnohospodárskych plodín a výrobcovia produktov," konštatovala starostka. Pripomenula, že prvýkrát v histórii festivalu budú mimoriadne autobusové spoje v smere od Zvolena cez Krupinu, a tiež v smere od Veľkého Krtíša a späť. Dodala, že akciu podporujú Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.



Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta. Pre pandémiu nového koronavírusu však akcia v rokoch 2020 a 2021 nebola.