Prvou zastávkou multižánrového festivalu [fjúžn] bude Trnava

Trnava 16. mája (TASR) - Multižánrové a multikultúrné podujatie zamerané na migráciu, cudzincov a cudzinky na Slovensku festival [fjúžn] začne v sobotu (20. 5.) svoju púť po slovenských mestách a jeho prvou zastávkou bude Trnava. Po nej sa Banská Štiavnica stane dejiskom od 30. júna, Trenčín od 11. augusta a Nitra od 18. augusta. Zavŕšením bude týždňový festival od 22. septembra v Bratislave. Informovala o tom PR manažérka programu Ivana Kohutková.



Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku. "Každý rok sa nám darí vyraziť do rôznych miest Slovenska a priniesť príbehy ľudí cudziny, ktorí tu našli svoj domov. Veľká časť žije v Bratislave a okolí, a preto sa tešíme, že môžeme spoznávať tých, ktorí sa usadili v iných mestách. Pomáhajú nám vidieť mestá ich očami a zároveň odkrývajú kúsok zo seba a svojho života," uviedla riaditeľka nadácie Veronika Fishbone Vlčková.



Program v Trnave bude prebiehať na Trnavskom rínku a v kultúrnom centre Malý Berlín. Rínek otvorí vystúpenie ukrajinskej speváčky Mily Medvedovskej v sprievode klaviristu Daniela Špinera, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali ukrajinskými a slovenskými ľudovými piesňami. Hudobný program obohatí pouličné vystúpenie folk-rockového speváka a gitaristu Graemea Marka. Ten pochádza z Írska, svoj domov však našiel v Trnave.



Pre deti pripravilo NevaDIvadlo predstavenie na motívy obľúbenej rozprávky o vajci. Ukrajinská výtvarníčka Tanya Kyianytsia návštevníkov naučí vytynanku - staré ukrajinské umenie strihania papiera. Netradičnú prechádzku Trnavou očami cudzinky má pripravenú Anna Siedykh z Kyjeva. Výstava Humans of [fjúžn] predstaví cudzincov zachytených objektívmi Jany Gombikovej, Piotra Gąska a Kvet Nguyen.



"Večerný program v Malom Berlíne sa začne diskusiou Humans of Trnava o tom, s čím všetkým sa cudzinci žijúci v mestách stretávajú. Rozprávať sa budú s Alenou Holkou Chudžíkovou, sociálnou psychologičkou a výskumníčkou CVEK-u, kanadskou nielen kuchárkou Naomi Huzovičovou, ktorá žije na Slovensku už 18 rokov, a Ukrajinkou Veronikou Komissar, ktorá pracuje ako právna a sociálna asistentka v Centre pomoci pre rodinu," uviedla Kohutková. Ukrajinský basgitarista Rodion Sun Lion predstaví svoj nový album We Don't Understand Them. Bodku za trnavským fjúžnom dá slovensko-ukrajinská indie kapela Charms Kids.