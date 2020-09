Slovenská filharmónia odohrá dva nové symfonické programy

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva svojich priaznivcov na dva nové večerné symfonické programy a verejné generálky. Prvý z koncertov v bratislavskej Redute zaznie vo štvrtok (24. 9.) v naštudovaní Daniela Raiskina, nastupujúceho šéfdirigenta SF. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Koncert otvorí Koncertná skladba v uhorskom štýle Jána Levoslava Bellu, ktorá vznikla v Sibini v roku 1893 a patrí k vrcholom skladateľovho orchestrálneho diela. "Slovenská filharmónia s Danielom Raiskinom ju spolu s ďalšími dielami skladateľa nahrajú počas novej koncertnej sezóny ako svoje nové propagačné CD," dodala Tolstova s tým, že skladba patrí do edície diel Jána Levoslava Bellu, ktorého kompletné vydanie pripravuje v tomto období Hudobné centrum.



Ako sólista sa na štvrtkovom koncerte predstaví 1. klarinetista orchestra SF Jozef Eliáš. V interpretácii mladého talentovaného umelca zaznie Koncert pre klarinet č. 1 f mol op. 73 Carla Mariu von Webera, jedno z najčastejšie uvádzaných diel pre klarinet a orchester. "Je prvým z dvoch koncertov pre tento nástroj, ktoré vznikli v krátkom časovom rozmedzí na objednávku kráľa Maximiliána II. Premiéra zaznela v Mníchove v roku 1811, o rok neskôr v Berlíne," poznamenala Tolstova. V závere koncertu zaznie Symfónia č. 4 f mol Piotra Iľjiča Čajkovského v autentickom naštudovaní Daniela Raiskina, rodáka z Petrohradu.



Druhý symfonický koncert odohrá SF vo štvrtok 8. októbra. Predstaví sa pod taktovkou Olivera Dohnányiho. V programe figuruje predohra k opere Ruslan a Ľudmila Michaila Ivanoviča Glinku, Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol Sergeja Rachmaninova v interpretácii Miloša Biháryho a výber symfonických básní Bedřicha Smetanu z cyklu Má vlast.



Verejné generálky sa uskutočnia o 10.00 h. Štvrtkové symfonické koncerty so začiatkom o 19.00 h odvysiela SF v priamom prenose na stream.filharmonia.sk a tiež na svojom profile na sociálnej sieti.