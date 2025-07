SNM - Múzeum Bojnice si 75 rokov svojho fungovania pripomína výstavou

Bojnice 3. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice si 75 rokov fungovania muzeálnej činnosti na Bojnickom zámku pripomína ďalšou výstavou. Expozícia Vitajte, máme otvorené - už 75 rokov približuje premeny múzea počas jeho fungovania, odbornú činnosť, podujatia či zaujímavosti z histórie. Návštevníci si ju môžu pozrieť v Západnom krídle zámku do konca tohto roka.



„Výstava je oslavou existencie múzea v priestoroch Bojnického zámku od jeho vzniku v roku 1950 až po súčasnosť,“ uviedla vo štvrtok na vernisáži kurátorka výstavy Kamila Píšová.



Múzeum chcelo jubilejnú výstavu podľa nej sformovať netradičnejšie oproti predchádzajúcim rokom, rozhodlo sa, že odprezentuje i život za jeho oponou i bežný život jeho pracovníkov. „Rozčlenili sme ju na tri tematické časti, prvá časť mapuje myšlienku grófa Pálffyho až po zhmotnenie jeho nápadu do reálnych kontúr, teda vzniku múzea. V hlavnej časti sú zdokumentované míľniky našej činnosti. Záverečná časť výstavy je venovaná odbornej činnosti,“ priblížila.



Na pozícii výtvarníčky pôsobila pred viac ako 30 rokmi takmer desať rokov v múzeu i Viera Szeghöová. „Robili sme výstavy, ja som zo začiatku pripravovala politické výstavy, potom už išlo o zbierky múzea, kvety, všetko, čo sa dalo vystavovať,“ spomenula Szeghöová. Bývalá pracovníčka sa podieľala i na tvorbe rozprávky Jaskyňa Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro, ktorá sa natáčala i na Bojnickom zámku. „My sme robili kulisy, napríklad sochy zo sadry, ktoré Brigitte Nielsenová vyhadzovala z okna či kmeň z polystyrénu v bojnickom lese, tapetovali sme okná v Strednom hrade farebnými tapetami,“ ozrejmila pracovníčka.



Expozícia ponúka návštevnú knihu so zápismi zo začiatku 20. storočia, pripomína tiež požiar z roku 1950, ktorý viedol k vzniku múzea. Dopĺňajú ju i fotografie expozícií z histórie, podujatia, publikačná činnosť zamestnancov, články z novín, kostýmy lektorov počas rokov, ocenenia či ukážky činnosti reštaurátorov a zbierkových predmetov z depozitárov.



Premeny múzea počas 75 rokov pripomína i ďalšia výstava v Stĺpovej sieni, tvoria ju fotografie návštevníkov Bojnického zámku.